ФОТО | Сегодня открылась рождественская ярмарка при Пиритаском монастыре

”Среди интересных событий четырехдневной рождественской ярмарки при Пиритаском монастыре — выступления иллюзионистов, акустические концерты, рождественский базар с оригинальной эстонской продукцией и, конечно же, ежедневное присутствие настоящего Деда Мороза”, — отметил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Уже этим вечером посетители смогут насладиться подготовленным специально для рождественской ярмарки в Пирита магическим шоу ”Волшебное Рождество”, в котором выступит один из самых своеобразных иллюзионистов Эстонии — Меэлис Кубо. Сразу после представления начнется концерт Отта Лепланда. В разные дни на сцену рождественской ярмарки выйдет в общей сложности 15 солистов и музыкальных коллективов с более чем 100 исполнителей. Концерты дадут Геттер Яани, Кайре Вильгатс, Пауль Нейтсов и Инга.

Предусмотрены ежедневные танцевальные шоу, а в пятницу и субботу состоятся представления научного театра. Вечером в субботу наступит черед грандиозного огненного шоу. На рождественский лад настроит и уникальная войлочная елка с украшениями, сотни праздничных огней и картинки, проецируемые на монастырские развалины.

Рождественский базар будет работать в течение всего Рождества, а в субботу с 22 часов можно будет посетить ночной рынок. На рождественском базаре будут продаваться вкусные эстонские рождественские угощения.

Для малышей будет специальный домик активности. Ежедневно с 15 до 19 часов детишек ждет Санта-Клаус.

Вход на рождественскую ярмарку бесплатен для всех. Справка о вакцинации не требуется, поскольку мероприятие проводится под открытым небом.

Рождественская ярмарка при Пиритаском монастыре открыта с 14 до 20 в четверг и пятницу, с 12 до 22 часов в субботу и с 12 до 20 часов в воскресенье.