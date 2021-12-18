Крупный предприниматель: в одночасье мы стали сверхдорогой страной

"Молочные продукты подорожали, они подорожают и в следующем году", — говорит исполнительный директор предприятия Valio Eesti Майдо Соловьев. При этом он назвал главной причиной подорожания рост цен не на электроэнергию, а на сырье — за год закупочные цены на молоко повысились на 20%. Он отметил, что раньше они были очень низкими, и теперь выходят на справедливый уровень.

Естественно, цены на электроэнергию тоже играют свою роль в подорожании конечного продукта."Цена на электричество у нас не только высокая, она просто безобразная. В следующем году мы заплатим на 1,5-2 миллиона больше", — прогнозирует Соловьев.

"Рост цен на энергию делает цену товара дороже на три процента, но в годовом исчислении это три миллиона евро", — добавил представитель Valio Eesti.

"Самое большое влияние оказывает всё-таки стоимость сырья, которая составляет 60-70% расходов молочного производства. Экспортная конкурентоспособность упала у всех эстонских производителей. В одночасье мы стали сверхдорогой страной, где производить дорого всё", — отметил Соловьев.

Представитель HKScani Baltikum (одного из крупнейших концернов пищевой промышленности Эстонии) Маркус Кирсберг говорит, что если цены на энергоносители не снизятся, то подорожение будет продолжаться. Как мы уже сообщали несколько недель назад, Tallegg и Раквереский мясокомбинат уже предупредили о росте цен на свою продукцию.

Ассо Ланкотс, исполнительный директор Балтийского отделения компании по производству хлебо-булочных изделий Lantmännen Uni­bake, признал, что предприятие Leibur работает сейчас с убытком, потому что пятипроцентный рост цен, сделанный на основании летних прогнозов, в сегодняшней ситуации совершенно не покрывает расходов. "В нынешней ситуации коммерческий риск при неповышении цен превышает риск, связанный с повышением цен", — считает Ланкотс.