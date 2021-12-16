Как прошел год у Миланы Каштановой? Отец: прорывов не случилось

О Милане Каштановой узнала вся страна зимой 2010 года, в тот момент уроженке Таллинна был 21 год. В Санкт-Петербурге на нее упала ледяная глыба с крыши дома. В итоге перелом основания черепа, гематома мозга, большая кровопотеря, кома, лечение в Германии, десятки операций и долголетняя реабилитация, Милане пришлось заново учиться говорить и передвигаться. (Подробнее ЗДЕСЬ).

RusDelfi связался с отцом Миланы Вадимом Каштановым, чтобы узнать, как прошел год и как дела у Миланы. "В общем-то без изменений, — ответил он. — Ни хуже, ни лучше. Все более менее стабильно. Главное, Милана жива, получает какое-то удовольствие от жизни".

Без проблем тоже не обошлось. "Сейчас Милану тревожат головные боли, плюс болит челюсть. Эта проблема волнует уже несколько лет. Благо мы нашли отличного местного врача, который сделал операцию, выровнял зубы. Теперь Милана может кушать самостоятельно, получать гастрономическое удовольствие. Нам повезло с врачом, это и врач, и человек с большой буквы. Он сделал три операции, завтра поедем опять к ортодонту", — рассказал Вадим.

Хоть после операции и стало лучше, боли все равно мешают жить. По словам отца, нужно искать новые методы лечения, возможно, делать уколы. "Из-за пандемии сейчас сложно выехать за границу. Можно было бы поехать к европейским врачам, но сейчас это невозможно".

Пандемия и коронавирус, безусловно, повлияли на жизнь семьи Каштановых. Летом они не смогли поехать в реабилитационный центр в Юрмале. "Из-за коронавирусных ограничений мы не смогли посетить места, куда ездили раньше. Зато открыли для себя Нарва-Йыэсуу. Были в Meresuu на процедурах. Сначала съездили на проверку на несколько дней, потом уже второй раз почти на неделю. Нам очень понравилось. Там есть несколько номеров для людей с повешенными потребностями. Также красивый лес, недалеко море", — уточнил он.