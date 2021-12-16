TLT продает с аукциона 33 старых автобуса

АО ”Таллиннский городской транспорт” (AS TLT) планирует до конца следующего года приобрести дополнительно 150 автобусов, работающих на газе, в дополнение к тем 200, что уже работают на улицах столицы. Таким образом, все старые виды общественного транспорта, которым был присвоен экостандарт ”Евро-4” или более ранний, больше не будут использоваться на линиях столичного общественного транспорта.

По словам вице-мэра Таллинна, председателя совета AS TLT Андрея Новикова, замена дизельных автобусов на газовые — это часть программы модернизации общественного транспорта в столице и перехода на экологически чистое топливо. ”Первый этап этого проекта начался в прошлом году с внедрения первых газовых автобусов, и он продолжится в следующем году с добавлением еще 150 газовых автобусов. В конечном итоге мы переведем весь автобусный транспорт на электричество, что также предусмотрено в новом климатическом пакете Европейского Союза. Мы планируем перейти на электротранспорт не позднее 2035 года, — подчеркнул Новиков. — Переход на новые автобусы — это часть развития экологически чистого, удобного и быстрого общественного транспорта, что является одним из приоритетов нашей зеленой столицы”.

По словам вице-мэра, всвязи с переходом на газовые автобусы необходимо также утилизировать самые старые и изношенные автобусы. ”На сегодняшний день на аукционах продано 39 обычных автобусов Scania и Volvo, а также 44 сочлененных автобуса тех же производителей. Кроме того, поставщику вернули 55 автобусов MAN, которые были ранее взяты в аренду”, — уточнил Новиков.

До 17 декабря желающие могут ознакомиться с условиями аукциона по продаже списанных 13 обычных автобусов и 23 сочлененных автобусов, предназначенных для утилизации, здесь (информация на эстонском языке), и сделать свое ценовое предложение.

В соответствии со стратегическими целями Таллинна, хорошо организованный общественный транспорт способствует активным и экологически безопасным видам городской мобильности, включая общественный транспорт, пешие и велосипедные прогулки. Быстрый и удобный общественный транспорт, согласно стратегии ”Таллинн 2035”, должен являться частью городского пространства, предлагая пассажирам приятные впечатления и давая большинству людей возможность освободиться от обязательств и расходов, связанных с наличием автомобиля.