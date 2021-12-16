Каллас потребовала у премьер-министра Грузии отчета по прослушке посольства Эстонии

Отношения между Эстонией и Грузией выглядят безоблачными и очень хорошими. Это подтверждает и вчерашняя встреча Каи Каллас в Брюсселе на саммите Восточного партнерства с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Прессе сообщили, что беседа прошла в очень теплой атмосфере.

Но после встречи в разговоре с Eesti Päevaleht Кая Каллас признала, что на самом деле обсуждались и более сложные темы — затормозившиеся реформы в Грузии и появившиеся осенью сообщения о том, что в Тбилиси прослушивались дипломатические представительства западных стран, в том числе и Эстонии.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли она на встрече с Гарибашвили и эти темы, эстонский премьер ответила, что об этом говорилось очень конкретно. "Я сказала, что мы хотим вас поддерживать и вам помогать, но облегчите это нам. Проведите судебную реформу, попытайтесь преодолеть раскол в обществе", — сказала Каллас.

Глава эстонского правительства сообщила, что потребовала отчета о продвижении расследования по прослушке посольства. "Я сказала, что это совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы — ваши друзья, не говорим ничего плохого за вашей спиной. Так не делается", — рассказала Каллас.

"Спросила, как далеко продвинулось расследование, потому что раньше сообщалось, что оно идет. По словам грузинского премьер-министра, случай расследуется, но конкретного ответа у него не было", — сообщила Каллас.

В октябре газета Eesti Päevaleht писала, что грузинская служба госбезопасности SSG, по сообщениям прессы, прослушивала и записывала телефонные разговоры посольств западных стран. В числе прочих называлось и посольство Эстонии.

Тогда МИД ЭР вызвал на ковер посла Грузии в Таллинне, что является крайне редким шагом в отношениях двух дружественных стран.