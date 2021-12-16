Семь вариантов! Смотрите, где в этом году в Таллинне запустят салют в честь Нового года

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в этом году на площади Вабадузе по-прежнему не будет организовано традиционных концертов и салюта, однако город предлагает несколько возможностей для того, чтобы насладиться зрелищем. ”На площади Вабадузе невозможно обеспечить рассредоточение людей, поэтому уже второй год подряд мы устраиваем салюты в разных частях города — горожане могут выбрать наиболее удобное для них место в одном из шести районов, — сказал мэр. — В то же время мы призываем таллиннцев отказаться от самостоятельной организации салютов и насладиться зрелищными фейерверками, организованными профессионалами своего дела. Это обеспечит безопасность людей и благополучие домашних животных, а также поможет сохранить окружающую среду”.

Всего в районах Таллинна устраивают семь салютов, так что каждый может насладиться салютом недалеко от дома или даже из окна собственной квартиры. Безопасность во время салютов, организованных районными управами, помогут обеспечить работники муниципальной полиции, а также силами частных охранных фирм. Организаторы также позаботятся о том, чтобы мусор, оставшийся от фейерверков, был убран.

В центре города салют будет организован на Рейди теэ, в районе пляжа Инглиранд. Протяженность променада позволяет комфортно рассредоточиться, и с любой точки там открывается прекрасный вид. За этим салютом можно будет наблюдать и за пределами променада — в ясную погоду его видно со многих точек от центра города до Пирита, с ласнамяэского глинта и Певческого поля. Море в новогоднюю ночь становится прекрасной сценой для завораживающего зрелища.

Самый высокий салют города состоится в Пирита, где его организуют на высоте 175 метров, на Таллиннской телебашне. Этот салют хорошо виден в Ласнамяэ, Кесклинне и в Пирита, например, с пляжа, на Выбаыху теэ и рядом с гостиницей Ecoland в Мяхе.