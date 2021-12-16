Семь вариантов! Смотрите, где в этом году в Таллинне запустят салют в честь Нового года
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в этом году на площади Вабадузе по-прежнему не будет организовано традиционных концертов и салюта, однако город предлагает несколько возможностей для того, чтобы насладиться зрелищем. ”На площади Вабадузе невозможно обеспечить рассредоточение людей, поэтому уже второй год подряд мы устраиваем салюты в разных частях города — горожане могут выбрать наиболее удобное для них место в одном из шести районов, — сказал мэр. — В то же время мы призываем таллиннцев отказаться от самостоятельной организации салютов и насладиться зрелищными фейерверками, организованными профессионалами своего дела. Это обеспечит безопасность людей и благополучие домашних животных, а также поможет сохранить окружающую среду”.
Всего в районах Таллинна устраивают семь салютов, так что каждый может насладиться салютом недалеко от дома или даже из окна собственной квартиры. Безопасность во время салютов, организованных районными управами, помогут обеспечить работники муниципальной полиции, а также силами частных охранных фирм. Организаторы также позаботятся о том, чтобы мусор, оставшийся от фейерверков, был убран.
В центре города салют будет организован на Рейди теэ, в районе пляжа Инглиранд. Протяженность променада позволяет комфортно рассредоточиться, и с любой точки там открывается прекрасный вид. За этим салютом можно будет наблюдать и за пределами променада — в ясную погоду его видно со многих точек от центра города до Пирита, с ласнамяэского глинта и Певческого поля. Море в новогоднюю ночь становится прекрасной сценой для завораживающего зрелища.
Самый высокий салют города состоится в Пирита, где его организуют на высоте 175 метров, на Таллиннской телебашне. Этот салют хорошо виден в Ласнамяэ, Кесклинне и в Пирита, например, с пляжа, на Выбаыху теэ и рядом с гостиницей Ecoland в Мяхе.
Два салюта будут организованы в Ласнамяэ. Салют начнется на двух площадках одновременно в 00:00 и будет длиться около семи минут. Как и прежде, одним из мест запуска салюта станет площадка за торговым центром ”Котка”, наблюдать за которым будет наиболее удобно с площади возле культурного центра ”Линдакиви” и с других мостов через Лаагна теэ.
В это же время будет запущен салют в парке Тондилоо, рядом с пригорком в восточной части парка. Полюбоваться пиротехническим шоу будет удобно на всей территории парка и на площадке рядом с магазином Maxima XXX на Линнамяэ теэ. Главный городской салют и в этом году пройдет на Рейди теэ, его смогут увидеть из своих окон многие жители Ласнамяэ.
В Хааберсти салют обычно устраивают у пруда Ыйсмяэ, в Мустамяэ — у пруда Парди, а в Пыхья-Таллинне — на Штромке. В Кристийне и Нымме отдельных салютов организовано не будет.
Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Эстонского общества защиты животных Агнес Бланк подчеркнула, что вспышки света и грохот пугают многих животных, в результате они могут повести себя непредсказуемо. ”В сезон фейерверков убегает больше собак, чем обычно, и безопасность напуганного убежавшего питомца гарантировать невозможно. Однако в это время нарушен покой и других животных, которые, например, могут в страхе выбежать на дорогу и таким образом подвергнуть опасности жизнь людей, — сказала Бланк. — Поэтому мы призываем людей не запускать фейерверки самим, а предпочесть организованные городом мероприятия”.