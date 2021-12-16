В Ласнамяэ на пенсионерку набросились сразу трое телефонных мошенников. Включая "полицейского" и "сотрудника Центробанка"

14 декабря женщине позвонил русскоязычный мужчина, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что кто-то от имени потерпевшей подал ходатайство о получении кредита. Он также добавил, что это мошенническая схема, и он хочет, чтобы женщина зашла к нему в Пыхьяскую префектуру. И прервал разговор.

После этого пожилой жительнице Ласнамяэ позвонил другой разговаривавший по-русски мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка и тоже сообщил, что на женщину оформили кредит. Мужчина сказал, что для решения проблемы женщине нужно взять кредит, который позже нужно будет вернуть. Второй мошенник помог женщине установить на мобильный телефон программу AnyDesk, после чего она зашла на страничку фирмы Bondora AS и дважды подтвердила там сделку с помощью PIN-калькулятора.

Затем разговор переключили на третьего человека, который сказал женщине, что является работником Swedbank. Тут она поняла, что имеет место мошенничество.

Проверив свой счет в интернет-банке, потерпевшая обнаружила, что на ее счет поступила из фирмы Bondora AS сумма в 2000 евро, а позже со счета пропали почти 2000 евро.