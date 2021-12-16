16.12.2021, 11:00
ВИДЕО | Полиция помогла перевернувшейся на микроавтомобиле женщине(10)
ФОТО: Скриншот
Неделю назад на Ярвевана теэ полиция обратила внимание на перевернутый автомобиль.
"Неделю назад наш патруль помог женщине, перевернувшейся на микроавтомобиле. К счастью, женщина не пострадала и смогла продолжить движение", — написали полицейские в Facebook.
Микроавтомобиль, или мопед-автомобиль, по закону должен весить не более 425 килограммов. Это транспортное средство относится к категории "мопед", поэтому его максимальная скорость 45 км/ч.