16.12.2021, 09:35
ТОП дивидендов: кто из эстонских бизнесменов снял самые крупные суммы из своих компаний
Foto: Priit Simson
ТОП дивидендов в этом году возглавил казахстанский бизнесмен грузинского происхождения Михаил Ломтадзе, за ним следует крупный предприниматель Олег Осиновский, сообщает dv.ee.
Миллиардер Михаил Ломтадзе — сооснователь и акционер одного из крупнейших банков Казахстана — недавно создал в Эстонии холдинговую компанию, которая выплатила ему рекордные по здешним меркам дивиденды — 14 372 300 евро.
Осиновскому дивиденды в размере 10 176 098 евро дали два предприятия: большую сумму — Skinest Grupp, меньшую — Tallinna Vesi, акционером которой Осиновский является много лет
Замыкает тройку Вяйно Калдоя с 9 695 095 евро дивидендов от своей холдинговой фирмы Merbu OÜ.