Жители соседних волостей все больше используют столичные станции переработки отходов

Таллинн и прежде заключал такие договоры о сотрудничестве с волостями Виймси и Сауэ, чтобы жители волости Виймси могли пользоваться услугами Пярнамяэской станции отходов, а сауэсцы — услугами Пяэскюлаской станции на равных условиях с таллиннцами. Если в этом году волость Виймси заплатила городу Таллинну за использование услуг мусороперерабатывающей станции 39 156 евро, то в следующем году им придется заплатить уже 67 627 евро, поскольку объем отходов из Виймси увеличился. Точно так же плата по договору с волостью Сауэ увеличится с 62 326 евро до 78 938 евро. Таллиннская городская управа также приняла решение, что Таллиннский центр отходов продолжит эксплуатацию станции приема отходов в Локса, для чего будет заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве с городом Локса.

По словам Йоозепа Вимма, вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства, важно, чтобы Таллинн, как столица, также помогал сохранять окружающую среду и в прилегающих волостях. ”Наша общая цель — направить как можно больше отходов на утилизацию и вторичную переработку, — сказал Вимм. — Мы знаем, что в некоторых соседних волостях планируется открыть собственные мусороперерабатывающие заводы. Мы будем рады оказывать им поддержу до тех пор, пока они не построят свои собственные станции переработки отходов, как, например, это сделал Саку, с которым у Таллинна ранее было аналогичное соглашение”.

”Однако такое сотрудничество с соседними волостями не является отдельной мерой. Зеленый поворот следует рассматривать более широко, и именно сочетание различных видов деятельности помогает упростить защиту окружающей среды”, — добавил Вимм. В качестве одного из хороших примеров вице-мэр привел неделю сокращения отходов, когда Центр повторного использования в сотрудничестве с Таллинном собрал и направил на вторичное использование почти 3 000 кг старых вещей.

По словам Вимма, зеленый поворот состоит из маленьких и больших изменений, и город хочет помочь людям сделать свой повседневный экологически чистый выбор. ”Поэтому мы хотим, чтобы с весны таллиннские мусорные станции работали ежедневно. Это сделает услугу более доступной для людей и, как мы надеемся, сократит количество мусора, который выбрасывают в лесу”, — рассказал Вимм о планах по обращению с отходами в будущем году.