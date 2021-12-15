Благоустройство Таллинна: в парках Ласнамяэ установят стационарные туалеты. Смотрите, что построят в других районах

В каждом районе за счет городских бюджетных средств будет реализован проект, набравший наибольшее количество голосов. Ежегодно в каждом районе при поддержке Народного бюджета осуществляется минимум один предложенный жителями города такой проект. В случае, если в каком-то из районов расходы на реализацию победившего проекта окажутся меньше запланированных, будет взвешена возможность для осуществления тех проектов, которые остались на втором месте по количеству голосов, набранных в ходе голосования.

Наиболее активно голосовали жители Кесклинна , где в процессе приняли участие 1958 человек, за ним следует Ласнамяэ с 1902 проголосовавшими и Мустамяэ , где свои голоса отдали 1718 жителей района. В Пыхья-Таллинне проголосовали 1631, в Хааберсти — 1236, в Нымме — 1029, в Кристийне — 976 и в Пирита — 690 человек. Во всех районах была преодолена минимальная квота голосов, обеспечивающая легитимность голосования.

В голосовании за идеи Народного бюджета в Таллинне приняли участие 11 140 жителей столицы. Основная часть — 10 777 человек — проголосовали дигитально, а 363 таллиннца предпочли сделать это при помощи бумажных бюллетеней. В восьми районах города на голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Треть прошедших на голосование идей касается городской среды, одна пятая — детей и молодежи, и еще одна пятая — улучшения спортивной инфраструктуры. Ознакомиться с идеями можно здесь .

На сегодняшнем заседании городской управы Таллинна были утверждены результаты голосования по Народному бюджету. У каждого таллиннца в возрасте старше 14 лет была возможность проголосовать за два проекта, представленные в том районе, где этот житель зарегистрирован по данным регистра народонаселения.

”Благодарю всех, кто принял участие в процессе Народного бюджета — как тех, кто предложил свои идеи, так и тех, кто за них голосовал, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт . — Радует, что люди заботятся о своих районах и активно участвуют в формировании городского пространства. Народный бюджет дает нам возможность понять, каким именно хотели бы видеть свой город таллиннцы, при этом активно вовлекая их в процесс принятия решений”.

Общая сумма, выделенная на реализацию идей народного бюджета для всех районов города в 2022 году, выросла по сравнению с прошлогодней на 200 000 евро и составляет один миллион евро. 75% от всей суммы будет распределено среди районов поровну, а 25% распределят в зависимости от количества жителей района по состоянию на 1 июля текущего года.

Победители народного голосования по районам:

В Хааберсти победителем стало предложение построить на пляже Какумяэ комфортные и экологичные пляжные души и туалеты. Согласно идее, на пляже Какумяэ будет построен красивый общественный павильон для бесплатного пользования, с туалетами с водой и канализацией, душем на открытом воздухе, краном для питья, комнатой матери и ребенка, шкафчиками и т. д. Благодаря этому пляж станет идеальным местом отдыха для всех возрастных групп и людей с разными потребностями.

В Кесклинне победила идея высаживать больше деревьев в парках и в городском пространстве, территория которого принадлежит городу. Вертикальное озеленение помогает смягчить летнюю жару, облегчая жизнь жителям и позволяя передвигаться в тени деревьев. Это поможет нейтрализовать экологический след горожан, уменьшит уровень шума, а также сделает город более красивым и уютным.

В Кристийне победила идея построить в районе три тренажерных площадки на свежем воздухе, которые позволит жителям района круглый год заниматься на свежем воздухе силовыми тренировками такого же качества, как и в закрытых тренажерных залах. Согласно идее, площадки будут расположены по адресу ул. Тедре, 58, ул. Сыстра, 1А и ул. Кянну, 86.

В Ласнамяэ победила идея построить общественные туалеты в непосредственной близости от крупных игровых площадок в парках. Планируется установить стационарные туалеты в парках Паэ и Кивила.

В Мустамяэ наибольшее число голосов набрала идея строительства в лесу Сютисте, рядом со спортивным сооружением по адресу Тервисе, 21, уличной тренажерной площадке, по качеству и удобству не уступающей хорошему обычному тренажерному залу.

В Нымме победила концепция вышки K50 для прыжков с трамплина (Вана-Мустамяэ, 16), согласно которой на верхнем этаже вышки появится широкая платформа, с которой откроются прекрасные виды. Поскольку победившая идея предполагает только составление проектной документации, то при поддержке средств из Народного бюджета будет реализована идея, завоевавшая второе место — строительство велопарковок и велодомиков на железнодорожном вокзале и автобусных остановках.

В Пирита жители проголосовали за благоустройство школьного парка во дворе Пиритаской экономической гимназии, где были бы дорожки для упражнений на велосипедах/самокатах, аттракционы для скалолазания, зоны отдыха. Это предоставило бы хорошую возможность общаться друг с другом и после школы, а также побуждать проводить время на свежем воздухе, закрепляя при этом полученные в школе знания, например, таблицу умножения.

В Пыхья-Таллинне победила идея высадить по адресу Вабрику, 11, японский мини-лес. Разнообразный плотный мини-лес, привлекал бы в город насекомых и птиц, увеличивал биоразнообразие, снижал уровень загрязнения воздуха и шума. Саморегулирующаяся и быстрорастущая лесная система, созданная по японскому методу, созданному японским ботаником и экологом Акира Мияваки. Такого рода эксистемы имеют ключевое значение в достижении климатических целей.