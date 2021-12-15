15.12.2021, 17:41
В Кохтла-Ярве увеличили число вице-мэров и утвердили их состав
Foto: Rauno Volmar
Горсобрание Кохтла-Ярве в среду, 15 декабря, одобрило проект решения, согласно которому в городе стало пять вице-мэров вместо четырех, передает rus.err.
Вице-мэрами от Центристской партии стали бывший председатель горсобрания Рийна Иванова (развитие), бывший мэр Людмила Янченко (финансы) и прежний главный специалист по культуре и спорту Кристийне Агу (образование и культура).
Также вице-мэрами утвердили представительницу избирательного союза "Прогресс" Эвелин Данилов (социальные вопросы) и реформиста Виталий Бородин (хозяйственные вопросы).
Зарплата вице-мэров составляет 3780 евро в месяц.
Мэром города 22 ноября был избран беспартийный Тоомас Наэль.