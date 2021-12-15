Новости Эстонии
15.12.2021, 17:41

В Кохтла-Ярве увеличили число вице-мэров и утвердили их состав

 
KOV valimised 2021 Kohtla-Järve
Foto: Rauno Volmar

Горсобрание Кохтла-Ярве в среду, 15 декабря, одобрило проект решения, согласно которому в городе стало пять вице-мэров вместо четырех, передает rus.err.

Вице-мэрами от Центристской партии стали бывший председатель горсобрания Рийна Иванова (развитие), бывший мэр Людмила Янченко (финансы) и прежний главный специалист по культуре и спорту Кристийне Агу (образование и культура).

Также вице-мэрами утвердили представительницу избирательного союза "Прогресс" Эвелин Данилов (социальные вопросы) и реформиста Виталий Бородин (хозяйственные вопросы).

Зарплата вице-мэров составляет 3780 евро в месяц.

Мэром города 22 ноября был избран беспартийный Тоомас Наэль.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии