ВИДЕО | Эксперт Департамента здоровья: это уже неизбежность — штамм "омикрон" будет доминирующим

За последний месяц стало казаться, что вспышка коронавируса в Эстонии затихает, показатели заболеваемости постоянно шли вниз. Однако к сегодняшнему дню вновь появились признаки ее роста. По словам Донченко, вместе с числом заболевших начинает расти и коэффициент заражаемости R.

Наступление штамма "омикрон" изменило ситуацию по всему миру, поэтому потенциал его весьма значителен. "В домашних условиях он распространяется с вероятностью в два раза выше, чем штамм "дельта", — говорит эксперт.

То, что "омикрон" станет доминирующим — это уже не опасность, а неизбежность? "Да, кажется, что неизбежность", — считает Донченко. Она напоминает, что таким же образом в свое время вышел в лидеры и штамм "дельта", вытеснивший "британский штамм".

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