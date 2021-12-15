Politico: Кая Каллас призвала не попадаться в капкан Путина

Концентрируя войска на украинской границе и требуя, чтобы блок НАТО забрал назад обещания 2008 года Грузии и Украине относительно их членства в альянсе, президент России Владимир Путин старается "подать себя как решение этой проблемы, которую он сам же и породил".

"И я считаю, что нам нельзя попадаться в эту западню", — сказала Каллас в интервью, в котором речь шла и об озабоченности в связи с тем, что президент Байден протягивает Путину руку.

"Я считаю, что у России нет никакого права говорить о том, у кого есть право, а у него нет права вступать в Европейский союз и НАТО", — подчеркнула Каллас.

"Очень важно, чтобы мы дали прежде всего на очень высоком уровне знак, что всякое военное давление со стороны, чтобы заставить НАТО или Украину, или ЕС изменить свои решения или процесс принятия решений, неприемлемо", — сказала премьер-министр Эстонии.

"Чего мы еще должны показать, так это …то, что у Украины есть друзья и союзники, и мы с ними вместе. И если кто-то задумывает агрессию против Украины, он поймет, что за Украиной есть союзники и друзья", — добавила Каллас.

На прошлой неделе Байден поговорил по телефону с Путиним и вызвал озабоченность в странах Восточной Европы тем, что готов выслушать возражения Кремля по вопросам расширения НАТО на восток и размещению войск в граничащих с Россией странах.

Politico ссылается здесь на главу комиссии по международным делам Рийгикогу Марко Михельсона, который сказал газете Financial Times, что чувствует здесь запах Мюнхена (имеется в виду договоренности западных стран 1938 года, по которым Судетская область Чехословакии перешла к гитлеровской Германии).

Каллас дистанцировалась от сравнения с Мюнхеном, но сказала, что ей не нравится протягивание Байденом руки Путину.

"Лично мне не нравятся шаги, сделанные в сторону Путина. Но это не мое дело говорить — кому с кем консультироваться", — сказала глава эстонского правительства.