15.12.2021, 14:10
Таллинн решил не отказываться от новогодних салютов, но состоятся они под присмотром МуПо(1)
Foto: Hendrik Osula
Если Тарту в этом году решил отказаться от масштабного новогоднего салюта, то в Таллинне такого решения принимать не стали.
Мэр города Михаил Кылварт сообщил на сегодняшней пресс-конференции, что хотя новогодний концерт отменили, от салюта все-таки решили не отказываться, но предоставив людям возможность насладиться им с выполнением требования рассредоточенности.
”На горке Харью салюта не будет, но, как и в прошло году, салют все-таки на основании той же концепции можно будет наблюдать в разных частях города. Таким образом мы сможем рассредоточить людей в тех местах, где будет происходит салют, — сказал Кылварт. — Как и в прошлом году, будем следить за ситуаций. Для этого используем ресурсы МуПо, а также охранных фирм”.
Свою пиротехнику Кылварт рекомендовал не использовать.