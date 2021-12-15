Таллинн решил не отказываться от новогодних салютов, но состоятся они под присмотром МуПо

”На горке Харью салюта не будет, но, как и в прошло году, салют все-таки на основании той же концепции можно будет наблюдать в разных частях города. Таким образом мы сможем рассредоточить людей в тех местах, где будет происходит салют, — сказал Кылварт. — Как и в прошлом году, будем следить за ситуаций. Для этого используем ресурсы МуПо, а также охранных фирм”.