ИССЛЕДОВАНИЕ | На Рождество в Эстонии берут в долг меньше всего среди всех стран Европы

Всего 4% жителей страны (по сравнению со средним по Европе показателем 16%) сообщили о том, что на Рождество набрали много долгов, чтобы заплатить за подарки и еду, и лишь 6% (при 17% в среднем по Европе) ожидают, что к концу года у них будет больше долгов, чем когда-либо прежде.

Наихудшая ситуация с рождественскими долгами отмечена в Ирландии: более четверти ирландских потребителей говорят, что берут на Рождество в долг. Румыния же лидирует по числу респондентов, которые считают, что после Рождества 2021 года долгов у них будет больше, чем когда-либо: почти треть румын ожидает к концу 2021 года оказаться в сложной финансовой ситуации.

В целом в Европе каждый пятый родитель говорит, что на Рождество берет больше долгов, чем следовало бы. Больше всего долгов в этой связи у молодого поколения: примерно каждый третий респондент 18–21 лет признал, что займет денег, чтобы купить рождественские подарки. Более чем каждый четвертый молодой человек ожидает, что в 2021 году у него будет больше долгов, чем когда-либо прежде — несмотря на то, что возможности заимствования в этом возрасте ограничены.

Рождество после пандемии и праздничные отходы

Более половины (52%) испанских потребителей — наибольшее число среди европейцев — не думают, что после пандемии Рождество останется прежним. Такого же мнения придерживается менее одной трети (29%) жителей Эстонии, а средний по Европе показатель — 37%. Самой оптимистичной страной является Дания: лишь каждый пятый датчанин (22%) думает, что Рождество никогда не будет таким же, как до пандемии.