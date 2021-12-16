ИССЛЕДОВАНИЕ | На Рождество в Эстонии берут в долг меньше всего среди всех стран Европы(3)
Всего 4% жителей страны (по сравнению со средним по Европе показателем 16%) сообщили о том, что на Рождество набрали много долгов, чтобы заплатить за подарки и еду, и лишь 6% (при 17% в среднем по Европе) ожидают, что к концу года у них будет больше долгов, чем когда-либо прежде.
Наихудшая ситуация с рождественскими долгами отмечена в Ирландии: более четверти ирландских потребителей говорят, что берут на Рождество в долг. Румыния же лидирует по числу респондентов, которые считают, что после Рождества 2021 года долгов у них будет больше, чем когда-либо: почти треть румын ожидает к концу 2021 года оказаться в сложной финансовой ситуации.
В целом в Европе каждый пятый родитель говорит, что на Рождество берет больше долгов, чем следовало бы. Больше всего долгов в этой связи у молодого поколения: примерно каждый третий респондент 18–21 лет признал, что займет денег, чтобы купить рождественские подарки. Более чем каждый четвертый молодой человек ожидает, что в 2021 году у него будет больше долгов, чем когда-либо прежде — несмотря на то, что возможности заимствования в этом возрасте ограничены.
Рождество после пандемии и праздничные отходы
Более половины (52%) испанских потребителей — наибольшее число среди европейцев — не думают, что после пандемии Рождество останется прежним. Такого же мнения придерживается менее одной трети (29%) жителей Эстонии, а средний по Европе показатель — 37%. Самой оптимистичной страной является Дания: лишь каждый пятый датчанин (22%) думает, что Рождество никогда не будет таким же, как до пандемии.
”Рождество зовет замедлить темп и провести время с семьей, но, к сожалению, иногда оно также связано со стрессом, дополнительными долгами и перерасходами. И давайте не будем забывать о дополнительной нагрузке на окружающую среду в виде отходов, возникающих из-за сезонных скидок, таких как Черная пятница или Киберпонедельник. Наше исследование показало, что люди, которые чувствуют себя вынужденными на Рождество залезать в долги из-за ожиданий общества, также ощущают вину за дополнительный попадающий в окружающую среду ”праздничный” мусор. К счастью, опрос Intrum также показывает, что респонденты, особенно молодое поколение, все больше осознают, какой экологический след они оставляют на Рождество, и готовы что-то с этим делать”, — сказала Илва Валейка, исполнительный директор в странах Балтии Intrum, ведущей европейской компании, оказывающей услуги кредитного администрирования.
Исследование Intrum показывает, что в целом в Европе молодых людей (поколение Z и миллениалов) огорчает дополнительный мусор, создаваемый предрождественскими распродажами. Двое из пяти человек в возрастной группе от 18 до 37 лет сказали, что с каждым годом чувствуют себя все более некомфортно из-за ненужного мусора, связанного с сезонными скидками. Для сравнения, так же ответили менее трети респондентов старше 65.
Ирландские потребители чаще других в Европе (53% респондентов) недовольны возникающими из-за сезонных скидок отходами. Рейтинг Эстонии тут немного ниже среднего по Европе — ровно треть (33%) жителей страны чувствуют вину за то, что способствовали увеличению отходов во время праздничного сезона. Средний же европейский показатель в этой связи составляет 36%. Наименее экологически сознательной страной в опросе оказалась Венгрия — лишь 23% венгров сожалеют о чрезмерном количестве праздничных отходов.
Европейский отчет о платежеспособности потребителей 2021 — это инструмент, позволяющий лучше понять повседневную жизнь европейских потребителей, их расходы и способность ежемесячно управлять семейными финансами. Отчет основан на исследовании, которое проводится входящей в концерн Financial Times компанией Longitude в 24 странах Европы. В опросе 2021 года приняли участие 24 012 потребителей. Опросы проходили с 21 июля по 26 августа 2021 года.