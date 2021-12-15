Глава закрытого Coca-Cola Plaza: зачем нужно ограничение до 23:00 — непонятно, а экспресс-тесты можно было бы снова частично разрешить

Двери принадлежащего Forum Cinemas кинотеатра Coca-Cola Plaza закрыты уже с 3 декабря. Кинотеатр должен открыться в конце месяца, но точная дата все еще неизвестна.

По словам Конго, предприятие надеется, что ситуация с коронавирусом улучшится быстрее, чем обещает Департамент здоровья. В особенности это касается снятия установленных ограничений.

Коронакризис длится уже почти два года. Конго считает, что в киноиндустрии за то время были как хорошие, так и плохие дни. Одно время во время закрытия помогал государственные механизм компенсаций.

Самая сложная фаза, по его словам, началась этой осенью, когда при внедрении проверки ковид-сертификатом кинотеатр потерял большое количество клиентов. Немного смягчала ситуацию возможность использования экспресс-тестов.

Однако когда в конце октября и начале ноября экспресс-тесты более не приравнивали к ковид-сертификатам при посещении заведений, это был серьезный удар по бизнесу. Затем очередной удар, когда подросткам 12-18 лет тоже пришлось предъявлять ковид-сертификаты. По словам Конго, этот удар оказался решающим.

Что же бы помогло решить ситуацию? По мнению Конго, детей и подростков можно было бы пускать в кино и с экспресс-тестом — ведь для посещения школы они подходят, а там дети находятся еще более близко рядом друг с другом.

Он также не понимает ограничение по открытию заведений до 23:00. "Когда последний сеанс в 21:00 или раньше, в зависимости от длительности фильма, мы теряем по 5-6 сеансов в день. То есть до 15% потенциальных посетителей", — говорит он.

По словам Конго, он не понимает, как ограничение по времени помогает улучшить ситуацию с коронавирусом в стране.