Каллас: у Путина есть привычка создавать проблему, а потом являться — весь в белом — и решать ее

Поговорим о России. Во время видеовстречи между Байденом и Путиным была достигнута договоренность, что крупные члены НАТО будут обсуждать с Россией важные вещи. Это активизировало исторический страх, что дела снова будут решаться в обход нас. Какова гарантия, что этого не произойдет?

Она должна заключаться в наших отношениях с крупными союзниками. Во время нашей последней встрече с Эммануэлем Макроном он спросил: ”Скажи мне, Кая, чего вы боитесь”. Я ответила, что мы больше всего боимся, что вы, большие страны, договоритесь в обход нас о чем-то, что будет иметь для нас болезненные последствия. Он пообещал мне, положа руки на сердце, что этого не пойдет. Завтра я встречусь с ним и Марио Драги, и мы поговорим об этом еще раз.

Но тут силовые линии проходят, скорее, между Байденом и Путиным. Какова вероятность того, что российские войска, сосредоточившиеся на границе с Украиной, нападут на Украину?

Я дважды встречалась с Джо Байденом, в последний раз мы как раз разговаривали о безопасности. Они не недооценивают Россию. У Путина есть привычка создавать проблему, а потом являться — весь в белом — и решать ее. В эту западню попасть нельзя. Мы передали наш посыл союзникам по всем каналам, и он до них дошел.

Да, мы видим передвижение войск, но также и отсутствие определенных элементов. Если Путин блефует, то необходимо это изобличить.

Но все же: будет война или нет?

Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Я думаю, что Россия не сможет выдержать долгие военные действия. Но она может навредить Украине. Как случилось в Крыму и на Донбассе. Так что недооценивать Россию тоже нельзя. При этом чрезмерной реакции со стороны Украины тоже не нужно.

Я только что закончила читать ”Эпоху немира” Марка Леонарда. Там говорится, что войн у нас меньше, но конфликтов больше. Эти конфликты организовывать все дешевле, взять хотя бы гибридную атака на белорусской границе или кибератаки, но неприятностей они доставляют очень много. Мы должны уметь с этим бороться.