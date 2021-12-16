Анетт Контавейт проиграла 60-й ракетке мира в финале французского мини-турнира

В стартовом сете Контавейт проиграла после счета 5:5, при этом допустив двойную ошибку на сет-боле француженки.

Во втором сете Контавейт вела 4:1, когда Корнет выиграл четыре гейма подряд. Анетт вышла из сложной ситуации и выиграла на тай-брейке 9:7.

В третьем сете француженка сразу пошла своим путем и уверенно выиграла 6:2.





Во вчерашнем полуфинале с Марго Руврой из Франции, Анетт быстро сумела повести в счете 4:0 после двух брейков в первом сете, но молодая француженка смогла отыграть один балл. Итоговая победа в первом сете осталось за эстонской теннисисткой — 6:1.

Во втором сете Контавейт пришлось приложить больше усилий, так как она проигрывала по ходу второго сета 3:5. В итоге эстонская теннисистка смогла переломить ход встречи и выиграть во втором сете 7:5.

В последние годы этот мини-турнир выигрывали известные теннисистки — дважды украинка Элина Свитолина (2017, 2018) и один раз белоруска Александра Саснович (2019). В прошлом году турнир не проводился.