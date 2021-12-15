Социологи назвали самые популярные заведения быстрого питания в Эстонии
Из свежего обзора Исследовательского центра Socio следует, что хотя на рынке быстрого питания идет интенсивная борьба, несмотря на турбулентность, ощущавшуюся в течение последнего года борьбы с коронавирусом, первая тройка лидеров остается неизменной.
В 2021 году самым популярным заведением быстрого питания среди жителей Эстонии по-прежнему является Hesburger (так считают в среднем 29 % опрошенных); за ним следуют McDonald’s (23 %) и Circle K (12 %). Burger King и KFC, появившиеся на рынке в последние годы, являются любимыми заведениями быстрого питания для 3–8 % опрошенных. Также Hesburger является самым предпочитаемым потребителями заведением быстрого питания вo время обеда.
75 % жителей Эстонии посещают заведения быстрого питания для того, чтобы купить фастфуд, и в таких случаях они ходят в первую очередь в Hesburger или Circle K. А если они хотят пойти покушать с семьей или друзьями, они обычно делают выбор в пользу Hesburger или McDonald’s.
Согласно результатам исследования, причиной предпочтения Hesburger является лучшее соотношение цены и качества. Также опрошенные отметили хорошее месторасположение ресторанов, короткое время ожидания и качественное обслуживание.
При выборе заведения быстрого питания 91 % жителей Эстонии считают важными вкусность пищи и корректное обращение с ней и примерно 80 % – качество продуктов и приемлемые цены.
По словам заказчика исследования, директора по развитию Hesburger Иевы Салмелы, в прошлом году ключевыми словами были «адаптация» и «инвестирование в цифровые кассы самообслуживания». Важнейшая за последние годы разработка – мобильное приложение Hesburger – к настоящему моменту хорошо освоена. О наличии приложения знает почти каждый второй из опрошенных, принявших участие в исследовании, и 3/4 из них пользуются им каждый день.
Количество заказов с доставкой на дом, которое в прошлом году резко возросло, продолжает расти и в этом году: как минимум раз в месяц доставку еды на дом заказывают 34 % населения, что на 5 % больше, чем год назад. По словам руководителя Исследовательского центра Socio Олави Эйкла, популярность услуги доставки на дом возросла во всех странах Балтии, и наши южные соседи ценят ее немного больше. Но если в Эстонии и Литве этой возможностью больше всех пользуются 20–30-летние потребители, то в Латвии – молодежь возрастом до 20 лет.
Все большее число потребителей из Эстонии ценит ресурсосберегающий образ мышления. Эта тенденция прослеживается уже в ряде последовательных исследований. В 2021 году 84 % опрошенных считают, что предприятия, ведущие деятельность на рынке быстрого питания, должны вести ответственное производство и следовать ответственным принципам потребления, 58 % опрошенных считают необходимой переработку используемых материалов, и 51 % опрошенных готов доплачивать. Больше всех из населения бережное отношение к окружающей среде волнует юных 15–19-летних потребителей.
В рамках исследования рассматривались разные бренды быстрого питания: McDonalds, Hesburger, Circle K, R-kiosk, KFC, Burger King, Subway.
Исследовательский центр Socio проводит исследование рынка быстрого питания во всех трех странах Балтии последние 12 лет. Выборка исследования состоит из 1 000 человек возрастом от 15 до 49 лет, пропорционально населению Эстонии. Данное исследование было проведено в ноябре 2021 года с использованием интернет-опроса.