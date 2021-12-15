Социологи назвали самые популярные заведения быстрого питания в Эстонии

В 2021 году самым популярным заведением быстрого питания среди жителей Эстонии по-прежнему является Hesburger (так считают в среднем 29 % опрошенных); за ним следуют McDonald’s (23 %) и Circle K (12 %). Burger King и KFC, появившиеся на рынке в последние годы, являются любимыми заведениями быстрого питания для 3–8 % опрошенных. Также Hesburger является самым предпочитаемым потребителями заведением быстрого питания вo время обеда.

75 % жителей Эстонии посещают заведения быстрого питания для того, чтобы купить фастфуд, и в таких случаях они ходят в первую очередь в Hesburger или Circle K. А если они хотят пойти покушать с семьей или друзьями, они обычно делают выбор в пользу Hesburger или McDonald’s.

Согласно результатам исследования, причиной предпочтения Hesburger является лучшее соотношение цены и качества. Также опрошенные отметили хорошее месторасположение ресторанов, короткое время ожидания и качественное обслуживание.

При выборе заведения быстрого питания 91 % жителей Эстонии считают важными вкусность пищи и корректное обращение с ней и примерно 80 % – качество продуктов и приемлемые цены.

По словам заказчика исследования, директора по развитию Hesburger Иевы Салмелы, в прошлом году ключевыми словами были «адаптация» и «инвестирование в цифровые кассы самообслуживания». Важнейшая за последние годы разработка – мобильное приложение Hesburger – к настоящему моменту хорошо освоена. О наличии приложения знает почти каждый второй из опрошенных, принявших участие в исследовании, и 3/4 из них пользуются им каждый день.