Таллиннцы получат в январе огромные счета за отопление: цены вырастут на 56%(7)
Эстоноземельцы столкнулись с ростом цен практически на все. Осенью этого года до небес взлетели цены на электричество. К тому же в несколько раз выросли цены и на природный газ. Это привело к увеличению стоимости отопления. Как сообщает Utilitas, с первого декабря в Таллинне и Маарду стоимость мегаватт-часа составит 83 евро вместо прежних 50,14 евро. Счета с новыми ценами клиенты получат в январе.
Как объяснил доктор наук, доцент Института энергетических технологий Таллиннского технического университета Эдуард Латышов RusDelfi, предприятие просто так не может поднять цену, это нужно согласовать с Департаментом конкуренции. "Только если повышение обосновано, то департамент дает на это добро", — сказал он.
"Сейчас повысилась стоимость газа примерно в 8 раз. В районах, где высокая доля газа для выработки тепла, подорожало и отопление, — продолжает Латышов. — У Департамента конкуренции есть разные схемы работы с предприятиями. Они согласуют с фирмой различные формулы, грубо говоря, на какой-то период вводится формула, где одним из компонентов является стоимость топлива.
Utilitas недавно подавал в Департамент конкуренции заявку на новую стоимость тепла. Это было связано с подорожанием газа. Продавая по прошлой цене, очень сложно было оставаться на плаву, необходимо было повышать тарифы. В то же время департамент обозначает предельную стоимость услуги, то есть выше какой-то цены предприятие продавать не может.
Однако поставщик теплоэнергии может оптимизировать производство и продавать по низкой цене. В Таллинне долгое время были периоды, когда предельная цена была одна, но город продавал дешевле. По закону, они могли поднять цены, но этого не делали. Находили возможность экономить".
Департамент конкуренции помогает и предприятиям, и потребителям, считает доктор наук. "Департамент всегда следит за доходами и расходами предприятия. Если расходы повышаются, то ради прибыльности предприятия они могут повысить стоимость тепла. То есть гарантировать им доходность. Стоит отметить, если они построили, например, себе парковку, то фирма не может включить это в графу расходов, потому что это не повлияло на качество услуги", — уточнил он.
Обычным клиентам тоже идет на пользу подобный регулятор. "Клиенты знают, что поставщик тепла не может из головы выдумать любую цену и продавать по ней. Потребители понимают, что с них не сдирают кучу денег, цена проверенная и адекватная рынку. Ведь условия тендера очень жесткие".
Многие сталкивались с непонятной разницей в коммунальных счетах между похожими квартирами или домами. Например, у владельца двухкомнатной квартиры в Ласнамяэ цена за отопление может быть выше или ниже, чем у знакомого с такой же квартирой в Нымме. От чего зависит цена за отопление?
"Первое, нужно посмотреть, поставляет ли тепло этим квартирам одна и та же фирма. Второе, понять, как товарищество распределяет расходы на потребляемое тепло. Некоторые высчитывают за горячую воду отдельно. Где-то сами товарищества умышленно занижают выплаты по теплу от жителей в зимний период, и эту же сумму добирают летом. Таким образом держат баланс, чтобы дом не ушел в минус", — рассказал Эдуард.
Крайне важно техническое состояние дома, хорошо реновированный дом может потреблять на 30-40% меньше тепла. "Поэтому есть смысл вкладываться в реновацию. Kredex занимается дотациями на реновацию и готов платить определенную сумму от инвестиций на реновацию. Квартирным товариществам стоит следить за конкурсами. Kredex сможет покрыть 30-40% от инвестиций — это большая помощь.
При этом Kredex рассчитывает, что та сумма, которая будет экономится на тепле, будет уходить на погашение кредита на реновацию. С точки зрения потребителя — это выгодно. Тогда и стоимость дома повысится, он будет красивый и утепленный, меньше разрушаться. Будет хорошая вентиляция, людям будет приятно жить. За счет этого всего получается win-win ситуация", — резюмировал Эдуард Латышов.