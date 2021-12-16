Таллиннцы получат в январе огромные счета за отопление: цены вырастут на 56%

Эстоноземельцы столкнулись с ростом цен практически на все. Осенью этого года до небес взлетели цены на электричество. К тому же в несколько раз выросли цены и на природный газ. Это привело к увеличению стоимости отопления. Как сообщает Utilitas, с первого декабря в Таллинне и Маарду стоимость мегаватт-часа составит 83 евро вместо прежних 50,14 евро. Счета с новыми ценами клиенты получат в январе.

Как объяснил доктор наук, доцент Института энергетических технологий Таллиннского технического университета Эдуард Латышов RusDelfi, предприятие просто так не может поднять цену, это нужно согласовать с Департаментом конкуренции. "Только если повышение обосновано, то департамент дает на это добро", — сказал он.

"Сейчас повысилась стоимость газа примерно в 8 раз. В районах, где высокая доля газа для выработки тепла, подорожало и отопление, — продолжает Латышов. — У Департамента конкуренции есть разные схемы работы с предприятиями. Они согласуют с фирмой различные формулы, грубо говоря, на какой-то период вводится формула, где одним из компонентов является стоимость топлива.

Utilitas недавно подавал в Департамент конкуренции заявку на новую стоимость тепла. Это было связано с подорожанием газа. Продавая по прошлой цене, очень сложно было оставаться на плаву, необходимо было повышать тарифы. В то же время департамент обозначает предельную стоимость услуги, то есть выше какой-то цены предприятие продавать не может.

Однако поставщик теплоэнергии может оптимизировать производство и продавать по низкой цене. В Таллинне долгое время были периоды, когда предельная цена была одна, но город продавал дешевле. По закону, они могли поднять цены, но этого не делали. Находили возможность экономить".