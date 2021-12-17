Рост цен на электричество: Кая Каллас посоветовала стирать белье ночью и утеплять дома

Одним из остро стоящих вопросов является цены на электричество, которые больно бьют как по людям, так и предпринимателям. Мне показалось, вы не сразу поняли, что это тема, которой правительство должно заняться, если хочет оставаться у власти. Когда вы поняли?

Каждый человек понимает, что электричество очень важно для повседневной жизни. Электричеством пользуются все, и с самого начала было ясно, что это касается всех. Я просто не хочу бросаться на баррикады, когда у меня нет решения. Сначала я хотела бы понять, у кого есть проблема, чтобы обсудить, как можно помочь тем, у кого есть проблема. На самом деле ведь проблемы не у всех. Прежде всего, проблемы у тех, кто имеет договор с биржевыми ценами. Таких людей у нас 54 процента (в Финляндии, например, всего 10 процентов).

Предложенные вами отсроченные платежи по счетам за электроэнергию проблему не решат. Никто не хочет быть должником.

Правительство приняло четкие решения. Мы отменили повышение акциза на электроэнергию, которое узаконило предыдущее правительство и которое должно было вступить в силу 1 мая. Это увеличило бы акциз в четыре раза. Во-вторых, мы решили снизить сетевую плату на 50% для всех потребителей. В-третьих, мы создали адресные меры для тех, кто больше всего нуждается в помощи. В настоящее время ведутся споры с партнером по коалиции относительно того, где провести эту черту.

При этом Estonian Cell объявила о приостановке производства, так как расходы на электроэнергию становятся непосильными. И другие компании могут начать обращаться к правительству. Что вы им скажете?

Да, предпринимателям сложно, поскольку цена на электроэнергию влияет на все. Мы не сможем оплатить все полностью. Регулируемые цены в мире привели к тому, что из-за снижения стоимости электростанции больше не могут производить и закрываются, прекращая поставлять электричество.

Сейчас вы занимаетесь тушением пожара, однако каков долгосрочный план, долгосрочное решение?