Elron расширил возможности пассажиров при покупке билетов в автомате

”Мы очень рады, что теперь во всех поездах Elron в билетном автомате можно купить себе проездной билет и с помощью банковской карты, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — Процесс внедрения платежей банковской картой стал для нас определенным вызовом. К примеру, за это время изменились действующие в отношении устройств требования, в результате чего фактически нам пришлось все начать сначала”.

При покупке билета в билетном автомате стоимость проезда будет на 10% меньше, чем при покупке билета у работника по обслуживанию клиентов. При этом билет нужно купить немедленно после входа в поезд. Для использования билетного автомата на банковской карте должны быть разрешены бесконтактные платежи, и общая сумма покупки билетов должна быть не больше 25 евро.

”Если клиент хочет купить несколько билетов, общая стоимость которых превышает 25 евро, автомат не позволит совершить платеж”, — уточнил Конго, добавив, что автомат нельзя использовать и в случае карты, которая одновременно является ученическим билетом ISIC.

”Карты ISIC также выполняют функцию Единой проездной карты, на основании которой, например, таллиннцы могут ездить бесплатно. Так как система не знает, должна ли в конкретном случае карта считаться банковской картой или Единой проездной картой, платежи банковской картой ISIC в билетном автомате запрещены. Аналогичным образом работают, например, и автоматы в таллиннском городском транспорте. Владельцы банковской карты ISIC смогут по-прежнему покупать билеты у работников по обслуживанию клиентов”.

Если клиент оплачивает билет в билетном автомате банковской картой, для проверки права на проезд он должен будет представить работнику по обслуживанию ту же карту, посредством которой был куплен билет. Если для оплаты вместо физической карты используется карта в смартфоне, работнику по обслуживанию нужно будет показать четыре последние цифры электронной карты, указанной в использованном приложении.