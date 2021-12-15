Elron расширил возможности пассажиров при покупке билетов в автомате
Теперь кроме добавленных на проездную карту Elron денег оплату в билетном автомате можно производить и банковской картой. На банковской карте должны быть разрешены бесконтактные платежи, и при покупке билетов для нескольких человек нужно следить за тем, чтобы общая сумма не превышала 25 евро.
”Мы очень рады, что теперь во всех поездах Elron в билетном автомате можно купить себе проездной билет и с помощью банковской карты, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — Процесс внедрения платежей банковской картой стал для нас определенным вызовом. К примеру, за это время изменились действующие в отношении устройств требования, в результате чего фактически нам пришлось все начать сначала”.
При покупке билета в билетном автомате стоимость проезда будет на 10% меньше, чем при покупке билета у работника по обслуживанию клиентов. При этом билет нужно купить немедленно после входа в поезд. Для использования билетного автомата на банковской карте должны быть разрешены бесконтактные платежи, и общая сумма покупки билетов должна быть не больше 25 евро.
”Если клиент хочет купить несколько билетов, общая стоимость которых превышает 25 евро, автомат не позволит совершить платеж”, — уточнил Конго, добавив, что автомат нельзя использовать и в случае карты, которая одновременно является ученическим билетом ISIC.
”Карты ISIC также выполняют функцию Единой проездной карты, на основании которой, например, таллиннцы могут ездить бесплатно. Так как система не знает, должна ли в конкретном случае карта считаться банковской картой или Единой проездной картой, платежи банковской картой ISIC в билетном автомате запрещены. Аналогичным образом работают, например, и автоматы в таллиннском городском транспорте. Владельцы банковской карты ISIC смогут по-прежнему покупать билеты у работников по обслуживанию клиентов”.
Если клиент оплачивает билет в билетном автомате банковской картой, для проверки права на проезд он должен будет представить работнику по обслуживанию ту же карту, посредством которой был куплен билет. Если для оплаты вместо физической карты используется карта в смартфоне, работнику по обслуживанию нужно будет показать четыре последние цифры электронной карты, указанной в использованном приложении.
”В случае телефонного платежа номер использованной карты отличается от номера физической карты. В различных приложениях, таких как, например, приложение Swedbank, Google Pay или Apple Wallet, данный номер может называться по-разному, например, как цифровой номер карты, виртуальный номер карты или device account number. Для обеспечения удобства проверки билетов и в дальнейшем, мы просим пассажиров, планирующих использовать телефонный платеж, предварительно ознакомиться с размещенными на сайте Elron инструкциями о том, как можно найти номер электронной карты в наиболее распространенных приложениях”, - сказал Ронни Конго.
”Это еще один важный шаг в расширении использования бесконтактных платежей в общественном транспорте. Мы рады быть технологическим партнером Elron и работать вместе, чтобы предлагать нашим пассажирам новые удобные решения. Возможность бесконтактной оплаты банковской картой в поездах позволяет легко и удобно покупать билет на валидаторе, тем самым поддерживая положительный опыт клиентов,” — сказал руководитель проекта Адо Аре из компании Ridango, занимающейся разработкой билетных систем.