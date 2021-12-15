Электронная перепись населения начнется в конце декабря. Как она будет проходить и для кого станет обязательной?

По словам руководителя проекта переписи населения Департамента статистики Лийны Осила, первый этап переписи — упорядочение данных в регистре народонаселения — на сегодня завершен и в конце декабря начнется период заполнения электронного вопросника.

”Благодарим всех, кто нашел время и возможность проверить и уточнить свои данные в регистре народонаселения! Следующим шагом станет заполнение электронного вопросника переписи, что можно будет сделать уже 28 декабря — время на заполнение опросника отведено до 22 января”, — сказала Лийна Осила, добавив, что данный на заполнение анкеты почти месяц — достаточно долгий период, чтобы принять участие в опросе смогли все жители Эстонии.

”Обязательным участие в переписи станет для 61 000 человек, попавших в случайную выборку опроса, но мы, тем не менее, ждем, что в переписи примут участие все жители Эстонии, чтобы полученные данные были максимально точными, — добавила руководитель проекта переписи. — Вопросник смогут заполнить все люди, постоянным местом жительства которых является Эстония, соответствующее напоминание придет на электронную почту. Те, для кого участие в переписи будет обязательным, найдут в обычном почтовом ящике также и бумажное извещение”.

Согласно уточненному графику проведения переписи населения, электронный вопросник можно будет заполнить в период с 28 декабря 2021 года по 22 января 2022 года. После этого, с 1 по 28 февраля 2022 года, при помощи переписчиков будут собираться данные только попавших в обязательную случайную выборку жителей, которые по каким-то причинам не смогли или не успели заполнить электронный вопросник. Собранные и проанализированные данные будут обнародованы поэтапно, начиная с июня 2022 года.

Электронный вопросник можно заполнить на странице perepis.ee, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты займет около пяти минут на человека.