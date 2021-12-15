Аптекарь: диабет подкрадывается незаметно. Множество жителей Эстонии болеют им, сами того не подозревая
Согласно данным Эстонского союза диабета приблизительно 7 тысяч человек болеют диабетом первого типа (инсулин-зависимым) и 60-65 тысяч — диабетом второго типа (инсулин-независимым). Считается, что примерно столько же человек болеют диабетом второго типа, не зная об этом. По словам провизора аптеки Суур-Пярну Benu Александры Саушкиной, инсулин-зависимый диабет первого типа может проявиться уже в детско-юношеском возрасте. ”При диабете первого типа соответствующие клетки поджелудочной железы не в состоянии вырабатывать инсулин, и пациент должен пожизненно получать заместительную терапию”, — поясняет Саушкина и добавляет, что заболевание может быть наследственным, либо стать результатом перенесенного вирусного заболевания, или стать результатом специфической диеты.
На повышенный риск диабета указывает соотношение обхвата талии к росту
Наиболее распространённый, он же второй тип диабета, чаще всего проявляется у взрослых в среднем и пожилом возрасте. ”В случае диабета второго типа снижена продукция инсулина либо нарушена чувствительность тканей к инсулину, так называемая инсулинорезистентность”, — разъясняет провизор и добавляет, что среди факторов риска возникновения диабета второго типа находятся наследственность, пожилой возраст, низкая физическая активность и продолжительный физический или психологический стресс.
По словам аптекаря, основными причинами развития этого типа диабета являются привычки и образ жизни. ”Ожирение и индекс массы тела больше 30, сидячий образ жизни и недостаток двигательной активности, нездоровые пищевые привычки — такие как, скажем, частое употребление подслащенных напитков, ну и, разумеется, стресс повышают риск появления диабета”, — продолжает Саушкина и добавляет, что наибольший риск развития диабета у тех, чьё соотношение охвата талии к росту больше 0,5.
Своевременно обнаружив первые признаки болезни, можно предотвратить развитие диабета
”Диабет второго типа не случается в одночасье. Зачастую полной манифестации болезни предшествует долгий преморбидный период или предиабет. Именно в это время необходимо взять все риски, располагающие к развитию болезни, под контроль. А именно: снизить вес, научиться лучше справляться со стрессом, взять в привычку регулярные и умеренные физические нагрузки, исключить из питания быстрые углеводы и уменьшить потребление насыщенных жиров”, — перечисляет провизор изменения, которые следует ввести в образ жизни, чтобы избежать диабета.
Так же полезны могут быть некоторые пищевые добавки с растительными экстрактами, снижающие инсулинорезистентность: для снижения тяги к сладкому — добавки с хромом; также следует обратить внимание на поддержание в норме уровней Д-витамина и магния.
”Если диагноз диабета подтверждён, и врач назначил поддерживающее лечение, то в дополнение ко всем вышеперечисленным методам и средствам, следует выполнять советы врача и тщательно придерживаться назначенной схемы лечения”, — обращает внимание Саушкина. ”Прилежное следование схеме лечения особенно важно при диабете, так как точный контроль уровня сахара в крови обеспечивает таким пациентам долгую и полноценную жизнь”, — поясняет аптекарь.
Регулярный контроль уровня сахара в крови позволяет своевременно обнаружить первые изменения
Аптекарь советует взрослым проверять уровень сахара в крови раз в год. Проверку можно пройти у семейного врача или в аптеке. ”Для получения адекватного результата, следует прийти на тестирование с пустым желудком, так как уровень глюкозы естественным образом варьируется в течение дня, достигая максимумов после еды и суточного минимума по утрам”, — подчеркивает Саушкина и добавляет, что уровень глюкозы в крови здорового человека, измеренный на голодный желудок, может быть в пределах 3,9 — 7,1 ммоль/л, а оптимальные показатели находятся в пределах 4,4 — 6,1 ммоль/л.
Косвенно на постоянно повышенный уровень сахара в крови могут, по словам провизора, указывать частые воспаления мочевого пузыря или схожие с воспалением симптомы, очень сухая и зудящая кожа, постоянная усталость, неожиданные изменения веса, изменения в аппетите, регулярная сильная жажда и замедление ранозаживления.
”Постоянно повышенный уровень сахара в крови называют ”тихим убийцей”, потому что долговременная гипергликемия может тянуться годами без внятных симптомов, оказывая при этом токсическое действие на почки, нервную и сердечно-сосудистую системы, глаза и конечности”, — говорит Саушкина и ещё раз подчёркивает важность регулярного контроля уровня глюкозы в крови.