Аптекарь: диабет подкрадывается незаметно. Множество жителей Эстонии болеют им, сами того не подозревая

Согласно данным Эстонского союза диабета приблизительно 7 тысяч человек болеют диабетом первого типа (инсулин-зависимым) и 60-65 тысяч — диабетом второго типа (инсулин-независимым). Считается, что примерно столько же человек болеют диабетом второго типа, не зная об этом. По словам провизора аптеки Суур-Пярну Benu Александры Саушкиной, инсулин-зависимый диабет первого типа может проявиться уже в детско-юношеском возрасте. ”При диабете первого типа соответствующие клетки поджелудочной железы не в состоянии вырабатывать инсулин, и пациент должен пожизненно получать заместительную терапию”, — поясняет Саушкина и добавляет, что заболевание может быть наследственным, либо стать результатом перенесенного вирусного заболевания, или стать результатом специфической диеты.

На повышенный риск диабета указывает соотношение обхвата талии к росту

Наиболее распространённый, он же второй тип диабета, чаще всего проявляется у взрослых в среднем и пожилом возрасте. ”В случае диабета второго типа снижена продукция инсулина либо нарушена чувствительность тканей к инсулину, так называемая инсулинорезистентность”, — разъясняет провизор и добавляет, что среди факторов риска возникновения диабета второго типа находятся наследственность, пожилой возраст, низкая физическая активность и продолжительный физический или психологический стресс.

По словам аптекаря, основными причинами развития этого типа диабета являются привычки и образ жизни. ”Ожирение и индекс массы тела больше 30, сидячий образ жизни и недостаток двигательной активности, нездоровые пищевые привычки — такие как, скажем, частое употребление подслащенных напитков, ну и, разумеется, стресс повышают риск появления диабета”, — продолжает Саушкина и добавляет, что наибольший риск развития диабета у тех, чьё соотношение охвата талии к росту больше 0,5.

Своевременно обнаружив первые признаки болезни, можно предотвратить развитие диабета