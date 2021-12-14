Таллиннский новогодний салют будет вновь запущен с пляжа Инглиранд

”Как и в прошлом году мы выбрали пляж Инглиранд на променаде улицы Рейди в качестве места для запуска салюта, чтобы обеспечить рассредоточенность зрителей. За салютом можно наблюдать с любой точки от Копли до Виймси, а также с Певческого поля, ласнамяэского глинта и с других мест в городе”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Поскольку салют будет хорошо виден от центра города до Пирита, то людям не нужно будет собираться вместе на ограниченной территории. Кроме этого, море является отличным фоном для салюта и добавляет ему красоты.

Как и в прошлые годы новогодний салют организует имеющая большой опыт в этой сфере фирма Pyrocom OÜ. Пиротехник фирмы Сами Тамми обещает, что фейерверк будет ”масштабным, красочным и эмоциональным зрелищем, с незабываемым финальным аккордом”. Новогодний салют продлится семь минут. Его стоимость составляет 15 000 евро.

”Призываем горожан полюбоваться организованным профессионалами салютом и отказаться от запуска частных фейерверков, чтобы не тревожить животных, не подвергать опасности других горожан и избежать несчастных случаев”, — добавила Моника Хауканымм.