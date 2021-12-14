Столичные больницы не намерены увольнять непривитых сотрудников
В отличие от Вильяндиской больницы, планирующей расторгнуть трудовые договоры с невакцинированными сотрудниками, три крупных столичных больницы не намерены этого делать, пишет RusERR.
"У нас свыше 90 процентов работников имеют иммунность по отношению к SARS-Cov2, а те наши коллеги, которые не имеют такого иммунного статуса, должны проходить тестирование и делают это. Мы не собираемся применять никаких санкций к своим сотрудникам в этом отношении", — сказал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Руководитель службы коммуникации Северо-Эстонской региональной больницы Хеде Керстин Луйк сообщила "Актуальной камере", что к сотрудникам их больницы также не предъявляется требование обязательной вакцинации. По словам Луйк, 92% сотрудников больницы вакцинированы, и принимаются меры для снижения рисков инфицирования работников и пациентов.
В Ида-Таллиннской центральной больнице также сообщили, что требование обязательной вакцинации в этом медучреждении отсутствует.