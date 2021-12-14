Новости Эстонии
14.12.2021, 21:24

Столичные больницы не намерены увольнять непривитых сотрудников

 
Arkadi Popov, Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst
Foto: Sven Arbet

В отличие от Вильяндиской больницы, планирующей расторгнуть трудовые договоры с невакцинированными сотрудниками, три крупных столичных больницы не намерены этого делать, пишет RusERR.

"У нас свыше 90 процентов работников имеют иммунность по отношению к SARS-Cov2, а те наши коллеги, которые не имеют такого иммунного статуса, должны проходить тестирование и делают это. Мы не собираемся применять никаких санкций к своим сотрудникам в этом отношении", — сказал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Руководитель службы коммуникации Северо-Эстонской региональной больницы Хеде Керстин Луйк сообщила "Актуальной камере", что к сотрудникам их больницы также не предъявляется требование обязательной вакцинации. По словам Луйк, 92% сотрудников больницы вакцинированы, и принимаются меры для снижения рисков инфицирования работников и пациентов.

В Ида-Таллиннской центральной больнице также сообщили, что требование обязательной вакцинации в этом медучреждении отсутствует.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии