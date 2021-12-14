Столичные больницы не намерены увольнять непривитых сотрудников

"У нас свыше 90 процентов работников имеют иммунность по отношению к SARS-Cov2, а те наши коллеги, которые не имеют такого иммунного статуса, должны проходить тестирование и делают это. Мы не собираемся применять никаких санкций к своим сотрудникам в этом отношении", — сказал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.