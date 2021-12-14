Совет Эстонской кассы по безработице утвердил бюджет на следующий год

Расходы на страховые возмещения, пособия и услуги рынка труда в новом году составят в общей сложности 693,3 млн евро. По сравнению с текущим годом, в следующем году вырастут расходы прежде всего на пособия на трудоспособность. На развитие навыков и обучение работающих и ищущих работу людей касса по безработице в следующем году выделит 44,1 млн евро.

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел, комментируя бюджет и планы на следующий год сказал, что несмотря на то, что кризис привел на рынок труда больше соискателей работы, заметно, что работодатели все-таки зачастую испытывают трудности с поиском работников подходящей квалификации. Поэтому очень важно, чтобы как работники, так и соискатели работы были бы готовы учиться, чтобы получить совершенно новую профессию или повысить свою квалификацию, а работодатели были бы готовы поддержать в этом работников. Касса по безработице из года в год все больше вносит вклад в то, чтобы привести к балансу потребности рынка труда и навыки работающих и ищущих работу людей.