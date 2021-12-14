Прошлогодний экономический кризис очень по-разному ударил по уездам Эстонии

Меньшее снижение в Харьюмаа и Тартумаа, включая Таллинн и Тарту, увеличило их долю в ВВП Эстонии. Харьюский и Тартуский уезды были единственными уездами, в которых доля ВВП Эстонии увеличилась, причём наибольшие изменения произошли в Харьюмаа и Таллинне. Доля Харьюмаа в ВВП Эстонии выросла до 65,6%, а Таллинна — почти до 55%, что является самым высоким показателем за всю историю измерения ВВП по уездам. За последние 10 лет только в Харьюмаа и Тартумаа, включая Таллинн и Тарту, доля произведённого ВВП увеличилась по сравнению со средним показателем по Эстонии — на 5,7 и 0,6 процентных пункта соответственно.

В Ида-Вирумаа произошло наибольшее снижение доли произведённого ВВП — на 2 процентных пункта. Если 10 лет назад доля ВВП Ида-Вирумаа в ВВП Эстонии составляла 7,8%, то в прошлом году она снизилась до 5,8%. Для сравнения, общий объем ВВП, созданный в Ида-Вирумаа, ниже, чем в Тарту. В то же время экономика Ида-Вирумаа продолжает занимать третье место по объёму.

Значительную долю Таллинна в ВВП Эстонии можно сравнить с некоторыми соседними странами. Я бы отметил, что определение географической зоны не совсем такое же, как для Таллинна. В то время как на Ригу и окрестности приходится 66% ВВП Латвии, а на Вильнюс — 42%, на Большой Хельсинки приходится треть, а на Стокгольмский регион — лишь пятая часть ВВП страны.

По сравнению со средним показателем по Эстонии, ВВП на душу населения вырос только в Тартуском уезде

В прошлом году ВВП на душу населения вырос почти до 166% от среднего по Эстонии в Таллинне и до 111% в Тарту. Однако эти доли не были самыми высокими в течение долгого времени. Например, в Таллинне пик составил 173% в 2014 году, а в Тарту — 116% в 2016 году.