ВИДЕО | За рулем — рули! Депутат Рийгикогу участвовал в заседании, управляя автомобилем(22)
Депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс участвовал во вчерашнем заседании парламентской спецкомиссии, управляя в это же самое время автомобилем. Транспортный департамент считает такое поведение на дороге неправильным.
Вчера в второй половине дня на свое заседание собралась спецкомиссия по контролю госбюджета, чтобы обсудить вместе с министром экономики и коммуникаций Таави Аасом ценовой кризис на рынке электроэнергии. Член комиссии Пеэтер Эрнитс (Эстонская консервативная народная партия — EKRE) присоединился к заседанию по видеосвязи, находясь за рулём. На видеозаписи заседания видно, что при этом смарт-устройство депутата в значительной мере отвлекало его внимание.
Правила дорожного движения говорят, что водителю запрещено заниматься во время управлением автомобиля делами, которые могут помешать вождению. В том числе, запрещено держать в руках телефон или использовать его без системы hands-free. Запись заседания дает основание считать, что система hands-free у Эрнитса оставляет желать лучшего, и член парламента иногда ехал со своим смарт-устройством в руках.
"Любая посторонняя деятельность за рулем рассеивает внимание водителя, из-за чего возрастает опасность попасть в ДТП", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, ссылаясь на соответствующую статью Закона о дорожном движении. "В случае, если по каким-то причинам имеется необходимость поговорить по телефону, нужно для этого использовать систему hands-free, а при отсутствии таковой нужно остановиться в разрешенном для этого месте".
"Неподобающее поведение и плохой пример"
По словам эксперта по дорожному движению Транспортного департамента Виллу Ване, на основании видео сложно сказать, держал ли депутат телефон в руках или устройство находилось в держателе. "Надеюсь, в держателе, но если телефон был в руках, то речь идет о явно запрещенном действии — в Законе о дорожном движении это прописано ясно. Одним словом — неподобающее поведение и плохой пример", — сказал Ване.
Канцелярия Рийгикогу отказалась прокомментировать произошедшее, сославшись на то, что контроль законопослушного поведения депутатов парламента не входит в их компетенцию. "Если какой-либо член Рийгикогу нарушает, к примеру, закон, то Рийгикогу самостоятельно не возбуждает расследование, это делает полиция", — пояснила руководитель по коммуникациям канцелярии Эпп-Маре Кукемелк.
Будучи за рулем, в работе Рийгикогу недавно участвовал и депутат от Центристской партии Мартин Репинский, который стал подрабатывать водителем такси фирмы Bolt. Как сказал Репинский изданию Delfi, он слушает трансляцию из Рийгикогу в наушниках, но если хочет взять слово, то приходит в зал заседаний. По его словам, в парламенте нет такого, чтобы все 101 народный избранник слушали бы на месте всё, о чем говорится на заседаниях. Однако после выхода статьи с Delfi связался председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд и заверил, что поговорил с Репинским, и такого в рабочее время происходить не будет.
К моменту выхода данной статьи Delfi не удалось получить от Пеэтера Эрнитса комментарий.