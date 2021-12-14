ВИДЕО | За рулем — рули! Депутат Рийгикогу участвовал в заседании, управляя автомобилем

Вчера в второй половине дня на свое заседание собралась спецкомиссия по контролю госбюджета, чтобы обсудить вместе с министром экономики и коммуникаций Таави Аасом ценовой кризис на рынке электроэнергии. Член комиссии Пеэтер Эрнитс (Эстонская консервативная народная партия — EKRE) присоединился к заседанию по видеосвязи, находясь за рулём. На видеозаписи заседания видно, что при этом смарт-устройство депутата в значительной мере отвлекало его внимание.

Правила дорожного движения говорят, что водителю запрещено заниматься во время управлением автомобиля делами, которые могут помешать вождению. В том числе, запрещено держать в руках телефон или использовать его без системы hands-free. Запись заседания дает основание считать, что система hands-free у Эрнитса оставляет желать лучшего, и член парламента иногда ехал со своим смарт-устройством в руках.

"Любая посторонняя деятельность за рулем рассеивает внимание водителя, из-за чего возрастает опасность попасть в ДТП", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, ссылаясь на соответствующую статью Закона о дорожном движении. "В случае, если по каким-то причинам имеется необходимость поговорить по телефону, нужно для этого использовать систему hands-free, а при отсутствии таковой нужно остановиться в разрешенном для этого месте".

"Неподобающее поведение и плохой пример"

По словам эксперта по дорожному движению Транспортного департамента Виллу Ване, на основании видео сложно сказать, держал ли депутат телефон в руках или устройство находилось в держателе. "Надеюсь, в держателе, но если телефон был в руках, то речь идет о явно запрещенном действии — в Законе о дорожном движении это прописано ясно. Одним словом — неподобающее поведение и плохой пример", — сказал Ване.