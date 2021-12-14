ФОТО | От имени банка мошенники рассылают SMS. На что они рассчитывают?

В издание Ärileht обратился читатель, который сообщил, что недавно получил от имени банка SEB подозрительного содержания SMS. Читатель также отметил, что сам не является клиентом этого банка.

"На первый взгляд мошенническое письмо может быть похоже на письмо банка. К примеру, отправителем письма значится имя банка, используется подпись банка. Злоумышленники предполагают, что люди заняты и не читают письма внимательно", — говорит руководитель центра защиты SEB Кятлин Кукк.

При этом важно знать и помнить о тех действиях, которые банк никогда не просит делать своих клиентов по электронной почте, но при этом такого рода просьбы в фишинговых письмах распространены.

Мошенники обычно просят в срочном порядке предоставить свои пароли в интернет-банке, чтобы проверить банные или зайти по имеющейся ссылке в интернет-банк. Ссылка однако приведет на страничку, которая тоже будет выглядеть как банковская, хотя на самом деле является фальшивой. Если вы введете туда свои данные, то они окажутся в руках мошенников.

При открытии любой ссылки нужно проверить интернет-адрес и находящийся рядом с этой строчкой иконку замка, которая показывает, что интернет-страничка защищена. Если иконки нет или адрес кажется подозрительным, то ни в коем случае нельзя вводить свои данные.

При возникновении сомнений, что вы можете стать жертвой мошенников, следует незамедлительно связаться со своим банком, используя имеющиеся на официальной страничке контакты.

В нижеприведенном SMS сообщается, что платеж аннулирован, для оформления возврата денег нужно зайти по ссылке, которая, очевидно, приведет на фальшивую страничку банка. Во избежание дальнейших проблем процесс просят завершить в течение 24 часов.





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