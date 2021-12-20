Разве может быть безопасной вакцина, которую сделали меньше чем за год?

Например, мРНК-вакцины хорошо зарекомендовали себя против инфекционных заболеваний на животных моделях вируса гриппа , вируса Зика , вируса бешенства и других, особенно в последние годы, с использованием липидных капсул (lipid-based nanoparticles, LNP). LNP может звучать непонятно, но на самом деле это маленький кусочек жировых молекул размером 10-1000 нанометров, в составе которого различные липиды, например липиды природного происхождения: клеточная мембрана, или молекула холестерина, или другие необходимые липиды с длинными и сложными названиями. У каждого производителя свой состав этих липидных капсул, но важно то, что они позволяют добраться мРНК целой до клетки и начать там свою работу. Такую капсулу вы и увидите в вакцине против коронавируса. В 2018 году наметился большой сдвиг в этом вопросе, и стало понятно, что мРНК вакцины придут на рынок в ближайшем будущем. 2019 год «подарил» нам коронавирус, и вот уже конец 2020-го был ознаменован выходом новой вакцины.

Вообще мРНК-вакцинами ученые занимаются давно . Они представляют собой многообещающую альтернативу традиционным подходам к вакцинам благодаря своей высокой эффективности, возможности быстрой разработки и недорогого производства. Одной из частых проблем этих вакцин до недавнего времени были нестабильность и неэффективность доставки мРНК in vivo (в переводе с латинского - на живом).

Про скорость создания вакцины - один из самых частых вопросов. И правда, от одного ротавируса вакцину разрабатывали 15 лет, и то сделали только для детей. Да и в целом, разработка вакцины занимает в среднем 5-10 лет. В случае вакцины от коронавируса сошлись несколько факторов.

В научном сообществе смотрят с большой надеждой на мРНК вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Эти вакцины еще находятся в стадии тестирования и их разработка была сложнее, чем разработка вакцин от COVID-19, так как ВИЧ (в отличие от SARS-CoV-2) имеет свойство встраиваться в важные участки генома человека. Благодаря своему строению и свойствам мРНК вакцина может стать ключевым моментом в борьбе с этой болезнью.

Второй фактор: развитие технологий или, если хотите, технологический скачок.

Сама идея мРНК вакцин занимала большую часть внимания ученых: произвести мРНК вакцину гораздо легче и быстрее, чем сделать безопасную вакцину из ослабленного вируса или его частей. Как мы теперь видим на примере COVID-19, в данном конкретном случае мРНК вакцины демонстрируют более высокую эффективность против разных штаммов по сравнению с векторными или неживыми аттенуированными вакцинами.

Вообще технологическое развитие мира очень сильно помогло в вопросе быстрого создания вакцины. За последние 10 лет произошел огромный скачок в скорости секвенирования (определение последовательности генома) и распространения больших данных. В середине января (10.01.2020) ученые получили первые последовательности генома вируса SARS-CoV-2 и сразу приступили к обработке. За пять дней (ПЯТЬ!!!) была изготовлена синтетическая РНК этого вируса для изготовления вакцины. И здесь тоже ответ, почему некоторые фирмы обогнали другие. Например, у фирмы Moderna была хорошая инфраструктура для генерирования синтетических РНК, они такими исследованиями занимались много лет.

Третий фактор: параллелизация и финансовая поддержка.