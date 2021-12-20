Разве может быть безопасной вакцина, которую сделали меньше чем за год?
В соцсетях можно встретить множество комментариев подобных тому, что ниже. Людей волнует скорость создания вакцин: она заметно выше, чем привычно думать. Разбираемся, почему так получилось.
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Что утверждается:
Вакцины носят экспериментальный характер, ведь для создания вакцины уходят годы.
Иммунитет естественный сильнее приобретенного при помощи вакцины. (об этом мифе мы уже писали здесь)
Прокомментировать высказывания мы попросили известного в Эстонии популяризатора науки Наталию Первякову, доктора наук, научного сотрудника Тартуского университета.
Про скорость создания вакцины - один из самых частых вопросов. И правда, от одного ротавируса вакцину разрабатывали 15 лет, и то сделали только для детей. Да и в целом, разработка вакцины занимает в среднем 5-10 лет. В случае вакцины от коронавируса сошлись несколько факторов.
Первый фактор: мРНК технологии появились не вчера.
Вообще мРНК-вакцинами ученые занимаются давно. Они представляют собой многообещающую альтернативу традиционным подходам к вакцинам благодаря своей высокой эффективности, возможности быстрой разработки и недорогого производства. Одной из частых проблем этих вакцин до недавнего времени были нестабильность и неэффективность доставки мРНК in vivo (в переводе с латинского - на живом).
Например, мРНК-вакцины хорошо зарекомендовали себя против инфекционных заболеваний на животных моделях вируса гриппа, вируса Зика, вируса бешенства и других, особенно в последние годы, с использованием липидных капсул (lipid-based nanoparticles, LNP). LNP может звучать непонятно, но на самом деле это маленький кусочек жировых молекул размером 10-1000 нанометров, в составе которого различные липиды, например липиды природного происхождения: клеточная мембрана, или молекула холестерина, или другие необходимые липиды с длинными и сложными названиями. У каждого производителя свой состав этих липидных капсул, но важно то, что они позволяют добраться мРНК целой до клетки и начать там свою работу. Такую капсулу вы и увидите в вакцине против коронавируса. В 2018 году наметился большой сдвиг в этом вопросе, и стало понятно, что мРНК вакцины придут на рынок в ближайшем будущем. 2019 год «подарил» нам коронавирус, и вот уже конец 2020-го был ознаменован выходом новой вакцины.
В научном сообществе смотрят с большой надеждой на мРНК вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Эти вакцины еще находятся в стадии тестирования и их разработка была сложнее, чем разработка вакцин от COVID-19, так как ВИЧ (в отличие от SARS-CoV-2) имеет свойство встраиваться в важные участки генома человека. Благодаря своему строению и свойствам мРНК вакцина может стать ключевым моментом в борьбе с этой болезнью.
Второй фактор: развитие технологий или, если хотите, технологический скачок.
Сама идея мРНК вакцин занимала большую часть внимания ученых: произвести мРНК вакцину гораздо легче и быстрее, чем сделать безопасную вакцину из ослабленного вируса или его частей. Как мы теперь видим на примере COVID-19, в данном конкретном случае мРНК вакцины демонстрируют более высокую эффективность против разных штаммов по сравнению с векторными или неживыми аттенуированными вакцинами.
Вообще технологическое развитие мира очень сильно помогло в вопросе быстрого создания вакцины. За последние 10 лет произошел огромный скачок в скорости секвенирования (определение последовательности генома) и распространения больших данных. В середине января (10.01.2020) ученые получили первые последовательности генома вируса SARS-CoV-2 и сразу приступили к обработке. За пять дней (ПЯТЬ!!!) была изготовлена синтетическая РНК этого вируса для изготовления вакцины. И здесь тоже ответ, почему некоторые фирмы обогнали другие. Например, у фирмы Moderna была хорошая инфраструктура для генерирования синтетических РНК, они такими исследованиями занимались много лет.
Третий фактор: параллелизация и финансовая поддержка.
Об этом почему-то почти не говорят, но это очень важно: государства взяли на себя риски и поддержали финансово проекты. Параллельно с началом клинических исследований был дан старт и производству вакцин, который и был оплачен (или обещан, что будет оплачен) государствами. Это огромный риск. Если бы в первой (особенно в первой) и второй фазах клинических исследований были выявлены серьезные побочные эффекты и определено, что вакцина не эффективна или не безопасна, то в таком случае все произведенные вакцины пришлось бы уничтожить, как это случилось с другими вакцинами. Благодаря такому производству и клинические исследования провели быстрее, несмотря на большое количество добровольцев. В клинических исследованиях обе фирмы, Moderna и Pfizer-Biontech, задействовали около 80 000 добровольцев, половина из которых получила вакцину, а вторая - плацебо. Для сравнения, когда испытывают лекарственный препарат, то привлекают обычно 1 000 - 10 000 человек. Здесь же каждая фирма привлекла по 40 000 и это только для базовых исследований.
В данном случае риск государств оправдал себя, клинические исследования показывают, что вакцине можно доверять, вакцину можно признать безопасной.
Четвертый фактор: этика и спасение жизней.
Из-за пандемии решили сделать параллельно еще один пункт исследований - посмотреть как долго держатся антитела. Если бы не было пандемии, то можно было бы посмотреть сколько держится иммунный ответ и сделать более четким график вакцинации. Но на это нужно потратить 2-3 года, за которые болезнь унесет массу жизней, нанесет урон тем, кто заразился и видоизменится до нового состояния, когда вакцина уже не эффективна. В итоге эти исследования решили уже провести по ходу действия после внедрения вакцины на рынок. Это тоже сильно сократило официальный срок разработки вакцины без существенного влияния на её безопасность. Не забывайте и о том, что дополнительные и расширенные клинические исследования продолжились и после выхода вакцин на рынок. Когда я читаю подобного рода комментарии, то вижу, что люди не понимают смысла клинических исследований, их частей и дизайна. Очень часто, к сожалению, забывают также и доклинической фазе, которая немаловажна, когда мы говорим о скорости изготовления вакцин.
Подробнее о вакцинах понятным языком можно узнать из блога Наталии Первяковой.
Вывод: Вакцины от коронавируса не появились на пустом месте из ничего, их быстрое появление объяснимо и закономерно, скорость их появления не сказывается на безопасности.
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