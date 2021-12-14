Полиция задержала семь человек по подозрению в подкупе избирателей на местных выборах

Кроме этого 56-летнему мужчине и связанным с ними фирмам было предъявлено подозрение в незаконной торговле жидким топливом.

Согласно подозрению, мужчина вместе с еще шестью подозреваемыми склонял людей отдать свой голос него или его дочь на прошедших в октябре выборах. По предварительным данным, влияние было оказано на более чем 20 избирателей, которым в обмен на голос были обещаны деньги, моторное топливо или алкоголь. Подозреваемый баллотировался в списках Центристской партии.

Также ему было предъявлено подозрение в том, что он вместе с 46-летним мужчиной продавал в городе Валга принадлежавшее его фирме жидкое топливо, не имея на это разрешения. Общая стоимость проданного нелегально топлива составила более 40 000 евро.

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