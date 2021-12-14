Готовность платить налоги у жителей Эстонии растет уже третий год подряд

Из проведенного социологической фирмой Kantar Emor исследования становится ясно, что 63% жителей хорошо осведомлены об эстонской налоговой системе. 90% знают, что за оплату налогов взамен от государства они получают различные услуги и блага. Наименее осведомленными о налоговой системе по-прежнему остаются молодые люди и люди с низким уровнем образования. За последние годы существенно выросла осведомленность о налоговой системе среди неэстонцев.

По словам социолога Katar Emor Ану Варблане, заметно, что в последние годы НТД уделял особое внимание информированию русскоязычного населения. ”Заметно и влияние просветительской работы НТД на молодежь: не смотря на то, что их осведомленность о налоговой системе остается на низком уровне, за последние два года выросла готовность молодежи платить налоги. Также готовность платить налоги выросла среди людей с начальным или средним уровнем образования”, — сказала Варблане.

По словам заместителя генерального директора НТД Риво Рейтманна, отрадно видеть, что у населения растет готовность платить налоги, ведь ее стимулирование — одна из основных задач НТД. ”Высокий уровень готовности платить налоги означает, что люди делают это добровольно, а нам не приходится тратить на сбор налогов неоправданно много ресурсов, что, кстати, является затратным и для налогоплательщика”, — говорит Рейтманн.

Он добавил, что исследование отражает миссию НТД — жители Эстонии хотят, чтобы организация не выполняла только карательную роль, а давала советы и наставления. ”Наша цель — быть надежным партнером и наставником для всех налоговых резидентов. Поэтому для выполнения обязательств по уплате налогов мы предлагаем простые и удобные услуги. А для тех, кто не соблюдает налоговое законодательство, у нас есть простое послание: скоро НТД с вами свяжется”, — говорит Риво Рейтманн.