14.12.2021, 10:54
В соревнованиях по бадминтону в Тарту участвовал спортсмен, инфицированный штаммом "омикрон"
Foto: Manu Fernandez, AP/Scanpix
"Департамент здоровья просит всех, кто присутствовал на данном мероприятии, внимательно следить за своим здоровьем и при малейших симптомах (температура, насморк, головная боль) оставаться дома и связаться со своим семейным врачом", — написал Департамент здоровья в Facebook.
11-12 декабря в Тарту прошли молодежные международные соревнования серии GP-6.
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