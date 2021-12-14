Новости Эстонии
14.12.2021, 10:54

В соревнованиях по бадминтону в Тарту участвовал спортсмен, инфицированный штаммом "омикрон"

 
Foto: Manu Fernandez, AP/Scanpix

Департамент здоровья сообщил в социальных сетях, что на прошедших в Тарту в Доме спорта A. Le Coq соревнованиях по бадминтону участвовал человек, результат анализа которого на COVID-19 оказался положительным. К сегодняшнему дню выяснилось, что генотип вируса указывает на штамм "омикрон".

"Департамент здоровья просит всех, кто присутствовал на данном мероприятии, внимательно следить за своим здоровьем и при малейших симптомах (температура, насморк, головная боль) оставаться дома и связаться со своим семейным врачом", — написал Департамент здоровья в Facebook.

11-12 декабря в Тарту прошли молодежные международные соревнования серии GP-6.

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