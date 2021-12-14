В соревнованиях по бадминтону в Тарту участвовал спортсмен, инфицированный штаммом "омикрон"

Департамент здоровья сообщил в социальных сетях, что на прошедших в Тарту в Доме спорта A. Le Coq соревнованиях по бадминтону участвовал человек, результат анализа которого на COVID-19 оказался положительным. К сегодняшнему дню выяснилось, что генотип вируса указывает на штамм "омикрон".