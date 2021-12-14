Трамвайное движение в Пыхья-Таллинне нарушено

Внимательный читатель сообщил, что на линии Копли утром не было замечено ни одного трамвая.

Как пояснили в Департаменте полиции и погранохраны, в северной части столицы возникли перебои в электроснабжении, в связи с чем в движении трамваев возникли сбои.

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