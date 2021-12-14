Новости Эстонии
14.12.2021, 08:54

Трамвайное движение в Пыхья-Таллинне нарушено

 
Trammiliiklus on Tallinna põhjaosas häiritud.
Foto: Hendrik Osula

Сегодня утром оказалось нарушено трамвайное движение в Пыхья-Таллинне.

Внимательный читатель сообщил, что на линии Копли утром не было замечено ни одного трамвая.

Как пояснили в Департаменте полиции и погранохраны, в северной части столицы возникли перебои в электроснабжении, в связи с чем в движении трамваев возникли сбои.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии