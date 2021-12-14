Сколько должны платить? Какие дни сокращенные? Все, что нужно знать о работе в предстоящие праздники
Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников, т. е. 23 и 31 декабря, является обязанностью работодателя. Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. Например, если человек работает с неполной занятостью, всего три часа в день, он вообще не должен выходить на работу в день перед государственным праздником.
Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, необходимо договориться с работником о работе в предпраздничный день, как в обычный. Если работник на это согласится, не сокращенные в предпраздничный рабочий день три часа будут считаться сверхурочными и компенсируются либо оплачиваемым свободным временем, либо по договоренности деньгами — в 1,5-кратном размере. Сверхурочные работников с суммированным рабочим временем выяснятся по окончании расчетного периода и компенсируются так же — оплачиваемым свободным временем или по договоренности деньгами. Если работник не согласен работать накануне праздника полный рабочий день, работодатель не имеет права его заставлять. Лица, работающие по графику, должны сообщить работодателю о своем отказе не позднее момента получения графика. Если работник не отказал работодателю, то соглашение о несокращении рабочего дня достигнуто и впоследствии сокращения рабочего дня работник требовать не может.
За отработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойное вознаграждение независимо от того, получает он ежемесячную или почасовую оплату, работает по обычному или суммарному рабочему времени. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, нужно компенсировать отработанные в государственный праздник часы. Остальные часы той же смены, которые выпадают на день, предшествующий государственному празднику, или последующий день, оплачиваются в обычном порядке.
Проконсультироваться в Инспекции труда можно по будним дням по номеру 640 6000. Вопросы можно присылать и по адресу jurist@ti.ee. 23 и 31 декабря телефон для справок работает до 13 часов. 24, 25 и 26 декабря, а также 1 января Инспекция труда справок не дает.
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