Сколько должны платить? Какие дни сокращенные? Все, что нужно знать о работе в предстоящие праздники

Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников, т. е. 23 и 31 декабря, является обязанностью работодателя. Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. Например, если человек работает с неполной занятостью, всего три часа в день, он вообще не должен выходить на работу в день перед государственным праздником.

Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, необходимо договориться с работником о работе в предпраздничный день, как в обычный. Если работник на это согласится, не сокращенные в предпраздничный рабочий день три часа будут считаться сверхурочными и компенсируются либо оплачиваемым свободным временем, либо по договоренности деньгами — в 1,5-кратном размере. Сверхурочные работников с суммированным рабочим временем выяснятся по окончании расчетного периода и компенсируются так же — оплачиваемым свободным временем или по договоренности деньгами. Если работник не согласен работать накануне праздника полный рабочий день, работодатель не имеет права его заставлять. Лица, работающие по графику, должны сообщить работодателю о своем отказе не позднее момента получения графика. Если работник не отказал работодателю, то соглашение о несокращении рабочего дня достигнуто и впоследствии сокращения рабочего дня работник требовать не может.

За отработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойное вознаграждение независимо от того, получает он ежемесячную или почасовую оплату, работает по обычному или суммарному рабочему времени. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, нужно компенсировать отработанные в государственный праздник часы. Остальные часы той же смены, которые выпадают на день, предшествующий государственному празднику, или последующий день, оплачиваются в обычном порядке.