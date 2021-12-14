Госконтроль: в Эстонии рак часто выявляется на более поздней стадии. Это нужно изменить

Вероятность остаться в живых через пять лет (то есть выживаемость) варьируется в зависимости от локализации. Выживаемость выше при раковых локализациях, охваченных скринингом, но всё же в Эстонии она на 10–13 процентных пунктов ниже, чем в странах Северной Европы, в случае пациентов с раком толстой кишки и молочной железы. Причинами низкого охвата скринингом являются низкий уровень образования и осведомленности об обследованиях, а также тот факт, что скрининговое оповещение не вполне адресное и приглашения не доходят до многих адресатов. Кроме того, на скрининги можно записаться в основном по телефону, поскольку бронировать время визита через общегосударственную цифровую регистратуру невозможно. Положительным примером является передвижной маммограф — маммографический автобус, об услугах которого общественность широко информируется, и услуги маммографа таким образом становятся ближе к людям. В Йыгеваском, Пылваском и Саареском уездах маммографический автобус помог повысить участие женщин в скринингах на рак молочной железы.

”Несмотря на то, что скрининг является всемирно признанным эффективным средством предотвращения запущенных случаев рака, в Эстонии участие в таких обследованиях невелико, и только половина приглашенных на скрининг участвовали в нем”, — добавила главный контролер Метсалу-Нурминен. В 2020 году только 52% целевой группы населения прошли скрининг на рак молочной железы, 50% — на рак толстой кишки, и 42% — на рак шейки матки. Хотя на низкий процент участия в 2020 году и могла повлиять пандемия COVID-19 , но и в 2019 году охват не был значительно выше. В Эстонии ставится цель, чтобы в скрининговых обследованиях участвовало не менее 70% целевой группы.

В ходе аудита был изучен путь пациентов к лечению четырех локализаций рака: легких, толстой кишки, шейки матки и молочной железы. Главный аудитор Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен отметила, что первая задержка происходит на этапе раннего выявления рака. ”Жизни пациентов можно спасти выявлением рака на ранней стадии — но также и более быстрым направлением на лечение. На ранних стадиях заболевания, в зависимости от его локализации, выявляется только половина или даже менее трети случаев рака — это означает, что для многих пациентов лечение опаздывает”, — сказала главный контролер Инес Метсалу-Нурминен. Например, в 2018 году только 29% случаев рака шейки матки, 35% рака толстой кишки и 49% рака молочной железы были обнаружены на ранних стадиях.

Недавняя проверка Государственного контроля показывает, что даже когда злокачественное новообразование уже обнаружено, начало лечения на разных этапах затягивается. Госконтроль рекомендовал усилить уведомление о скрининговых обследованиях и упростить регистрацию на скрининги, а также создать более слаженный и быстрый способ диагностики и лечения пациентов с подозрением на рак.

”Вторая задержка возникает с началом лечения”, — указала главный контролер Инес Метсалу-Нурминен, отметив, что при лечении рака считается желательным начать лечение в течение 9 недель, то есть 63 дней, после первого визита пациента к врачу. ”Лечение вовремя получали только пациентки с раком молочной железы, у которых первый сеанс лечения начинался в среднем на 52-й день после первого визита”. Задержка в маршруте лечения имела место как на этапе семейного врача, так и на стадии врача-специалиста, в случае всех других исследованных локализаций рака. У пациентов с раком шейки матки и раком легких период до начала лечения занимал около 100 дней, и у пациентов с раком толстой кишки — 122 дня.

На основании экспертной работы Эстонского общества онкологов, проведенной в ходе аудита, выяснилось, например, что 24% больных раком толстой кишки не получили своевременного лечения у семейного врача, и 12% — у врача-специалиста. Когда пациент поступал уже в онкологический центр, задержек было значительно меньше. Однако, по оценкам экспертов, 12% пациентов с раком легких не получили своевременного лечения у онколога, и в 13% случаев начало лечения рака толстой кишки после консилиума задерживалось.

Обычно задержки возникают в ходе работы с пациентами: если врач ошибается в ходе обследования, ставит неверный первоначальный диагноз или не может отправить пациента на нужное обследование. А также из-за длительности времени ожидания обследований. Простои в лечении также бывают вызваны и самими пациентами — иногда они не приходят на согласованный прием. Задержки в движении информации также замедляют начало лечения: эпикризы (сводки истории болезни) не попадают в Информационную систему здоровья, информация бывает низкого качества и т. д.

Каждая неделя задержки с лечением увеличивает смертность пациентов. Например, исследования показали, что задержка с началом лечения увеличивает смертность на 1,2–3,2% за каждую отсроченную неделю.