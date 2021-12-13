В странах Северной Европы через SMS распространяется опасная программа, которая может появиться и в Эстонии

Глава сферы кибербезопасности Telia Eesti Айгар Кяйс сказал, что мошенническая схема под названием Flubot распространяется через обычное текстовое сообщение (SMS) и содержит различные ссылки, при нажатии на которые пользователь может загрузить определенное приложение. После запуска приложения телефон заражается вредоносным ПО. После получения контроля над содержимым телефона Flubot начнет отправлять аналогичные SMS-сообщения контактам, найденным в телефоне.

”В декабре стоит обращать особое внимание на различные схемы мошенничества и фишинга, поскольку злоумышленники пользуются предпраздничной суматохой, когда внимание людей может быть более рассеянным, чем обычно. Особенно коварным Flubot делает то, что зараженные SMS-сообщения приходят пользователю будто от знакомого, друга или коллеги. Поэтому не следует открывать содержащиеся в SMS ссылки с подозрительным или неожиданным содержанием”, — предупредил Кяйс.

Программа Flubot, которая передается через SMS, может быть замаскирована под уведомления различных служб, побуждающие владельца телефона нажать на подозрительную ссылку. Например, в Финляндии были случаи, когда Флубот маскировался под сообщения от курьерской службы DHL.

Если пользователь телефона подозревает, что получил зараженное Flubot SMS-сообщение, руководитель сферы кибербезопасности Telia рекомендует немедленно удалить его. Об инциденте также следует сообщить человеку или предприятию, с телефона которого было отправлено SMS.

”В дополнение к вышесказанному стоит напомнить, что никогда не нужно следовать полученным по SMS, электронной почте или телефону инструкциям по установке различных приложений на свое смарт-устройство. Для установки приложений всегда должны использовать официальные магазины приложений, такие как Google Play и Appstore, и нельзя загружать приложения из неизвестных сред”, — добавил Кяйс.

Если же телефон пользователя уже заражен Flubot, необходимо восстановить заводские настройки в телефоне.

”Перед выполнением сброса настроек до заводских рекомендуется скопировать с телефона свои фото и другую важную информацию. Если перед восстановлением заводских настроек телефона выполняется резервное копирование данных, необходимо тщательно соблюдать осторожность и потом не восстанавливать различные приложения — все необходимые приложения следует снова загрузить из официальных магазинов приложений”, — сказал Кяйс.