Экономика
13.12.2021, 20:10

Глава торгового центра Ülemiste: Т1 с самого начала был провальной идеей

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T1 kaubanduskeskus
Foto: Ilmar Saabas

На этой неделе крупнейший кредитор Т1, компания Lintgen, приобрела центр за 55 млн евро и считает, что у него большой потенциал. В то же время глава ТЦ Ülemiste Гуйдо Пярнитс не верит, что новый владелец сможет управлять центром лучше, чем команда Аллана Реммелькора, пишет Äripäev.

По словам Пярнитса, Т1 с самого начала был провальной идеей и маловероятно, что новое руководство сможет кардинально изменить ситуацию. Если же новые владельцы действительно сосредоточат всю торговлю центра на первом и втором этажах, то вопрос в том, кого они будут привлекать в качестве арендаторов. Наличие известных и популярных арендаторов было одной из основных проблем центра.

«Пока рано говорить, принесет ли смена собственника новое или хотя бы приемлемое дыхание центру. Фактом является то, что Т1 – это провалившийся бизнес-проект», - считает Пярнитс.

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