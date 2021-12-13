13.12.2021, 20:10
Глава торгового центра Ülemiste: Т1 с самого начала был провальной идеей(1)
Foto: Ilmar Saabas
По словам Пярнитса, Т1 с самого начала был провальной идеей и маловероятно, что новое руководство сможет кардинально изменить ситуацию. Если же новые владельцы действительно сосредоточат всю торговлю центра на первом и втором этажах, то вопрос в том, кого они будут привлекать в качестве арендаторов. Наличие известных и популярных арендаторов было одной из основных проблем центра.
«Пока рано говорить, принесет ли смена собственника новое или хотя бы приемлемое дыхание центру. Фактом является то, что Т1 – это провалившийся бизнес-проект», - считает Пярнитс.