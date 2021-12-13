13.12.2021, 18:30
ВИДЕО | Метит на новое рабочее место? Керсти Кальюлайд попробовала себя в роли журналиста(16)
Foto: Tiit Blaat
Сейчас горячо обсуждается, что же будет прездиент Эстонии Керсти Кальюлайд делать дальше в своей карьере? Еще до того, как занять какую-нибудь высокую должность на родине или же за границей, Кальюлайд решила попробовать себя в роли соавтора передачи "Очевидец" (Pealtnägija), о чем недавно сообщили на странице передачи в Facebook.
"Решила на время одной программы присоединиться к команде "Очевидца". Для чего? Чтобы исследовать одну близкую мне и очень важную для нас всех проблему", — сказала Кальюлайд в опубликованном видео.
О чем именно будет идти речь в телепередаче под авторством Кальюлайд, будет известно уже в эту среду, когда в эфир выйдет свежий выпуск передачи "Очевидец" на канале ETV.