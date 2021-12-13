ВИДЕО | Метит на новое рабочее место? Керсти Кальюлайд попробовала себя в роли журналиста

Сейчас горячо обсуждается, что же будет прездиент Эстонии Керсти Кальюлайд делать дальше в своей карьере? Еще до того, как занять какую-нибудь высокую должность на родине или же за границей, Кальюлайд решила попробовать себя в роли соавтора передачи "Очевидец" (Pealtnägija), о чем недавно сообщили на странице передачи в Facebook.