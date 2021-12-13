Скандальный бывший вице-мэр Тарту пошел на соглашение с прокуратурой по делу о мошенничестве с льготами и отмыванию денег
Обвиняемые согласились с прекращением в порядке опортунитета и, если суд удовлетворит это ходатайство, обвиняемые в качестве обязанностей выплатят государству примерно 60 000 евро и конфискуется один объект недвижимости в качестве объекта отмывания денег. Затем продолжится судебное производство в части обвинения К. Лембера в нарушении ограничения деятельности и получения взятки, также суду предан человек, кому вменяется дача взятки К. Лемберу.
По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кристийны Лаас с момента совершения вменяемых в вину преступлений с каждым днем проходит все больше времени. «Прокуратура направила уголовное дело в суд в марте 2019 года мы сделали все, от себя зависящее, чтобы дело в суде продвигалось без препятствий. К сожалению, судебное производство по независящим от нас причинам движется медленнее запланированного, вследствие чего приближается срок давности преступлений. Также в конце года выяснилось, что по личным причинам должен смениться судья, что означает, что судебное производство следует начать заново,» сказала Лаас.
Поскольку обвинения в мошенничестве при получении льгот и отмывания денег очень объемные и в деле 14 обвиняемых и 10 защитников, то по оценке прокуратуры, учитывая предыдущий ход производства и возможные препятствия, невозможно в ближайшее время прийти к вступившему в законную силу приговору суда. «Условие прекращения производства в порядке опортунитета, является то, что человек совершил преступление. Хотя, оценивая первоначальное содержание и объем обвинения очевидно, что вина не является маленькой, в таком случае согласно судебной практике размер вины и вытекающая из этого также степень наказания деяния и необходимость наказания человека могут измениться во времени,» добавила Лаас. Поэтому по оценке прокуратуры прекращение производства в порядке опортунитета в части мошенничества при получении льгот и отмыванию денег является обоснованным.
Прекращение производства в порядке опортунитета означает, что собранные доказательства подтверждают совершение вменяемых в вину преступлений, но наказание обвиняемых в уголовном порядке не является необходимым. Обвиняемые ранее в уголовном порядке не наказывались и также во время производства новых преступлений не совершили, таким образом есть основание полагать, что воздействие на них денежной обязанностью по выплате в доход государства вместо уголовного наказания является достаточным. Если суд утвердит ходатайства прокуратуры, обвиняемые выплатят государству в качестве обязанности примерно 60 000 евро и суд конфискует недвижимость, которая была объектом отмывания денег. Возникшие в ходе производства расходы на защитника несут обвиняемые. Востребованием ущерба, возникшего в результате мошенничества при получении льгот, PRIA желает заняться отдельно в порядке административного производства.
В случае прекращения в порядке опортунитета судебное производство в части коррупционных преступлений продолжится. Согласно обвинению бывший Тартуский вице- мэр Каяр Лембер хотел развивать личный бизнес- проект на одном объекте недвижимости города Тарту на ул. Роози и в 2016 году, будучи вице- мэром был связан с принятием решений, связанных с развитием этого объекта недвижимости. Поскольку вследствие личного и материального интереса он должен был бы отстраниться от процессов решения по объекту недвижимости, согласно обвинению он совершил нарушение ограничения деятельности в крупном размере. В дополнение, согласно обвинению он разрешил финансирование из городского бюджета реновацию одной лестницы в старом городе, согласился и начал использовать в качестве вознаграждения благо, рассматриваемое в виде взятки.
Дело Каяра Лембера
Уголовное дело было в отношении Лембера начато весной 2014 года по статье о мошенничестве с льготами. Основания считать, что было совершено мошенничество с льготами, есть в случае в общей сложности 26 ходатайств о пособии. Общий объем выманенных средств достигает 2,1 млн евро. Суть всего уголовного дела сосредоточена не столько на Каяре Лембере, сколько на деятельности одного строительного предприятия, которое связано со всеми ходатайствами.
Суть мошенничества состояла в том, что связанные фирмы, используя услуги являющегося связующим звеном предприятия, по сути инсценировали ценовые предложения с подходящими им фирмами, которыми можно было повысить стоимость объекта настолько, чтобы избежать обязанности платить самофинансирование. Пытались получить как можно больше финансирования из фондов и самим не вкладываться туда.
Лембер совершал мошенничества с льготами, его доля по фирмам достигает 850 000 евро, что сейчас проверяется.
Каяру Лемберу предъявлено подозрение среди прочего в связи с участком на Раади и конкурсом идей для него, строительством и установкой городских общественных туалетов, действиях с городским бюджетом в интересах одной фирмы.
В ответ Лембер получал от строительного предприятия различное имущество и другие льготы.