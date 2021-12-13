Скандальный бывший вице-мэр Тарту пошел на соглашение с прокуратурой по делу о мошенничестве с льготами и отмыванию денег

Обвиняемые согласились с прекращением в порядке опортунитета и, если суд удовлетворит это ходатайство, обвиняемые в качестве обязанностей выплатят государству примерно 60 000 евро и конфискуется один объект недвижимости в качестве объекта отмывания денег. Затем продолжится судебное производство в части обвинения К. Лембера в нарушении ограничения деятельности и получения взятки, также суду предан человек, кому вменяется дача взятки К. Лемберу.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кристийны Лаас с момента совершения вменяемых в вину преступлений с каждым днем проходит все больше времени. «Прокуратура направила уголовное дело в суд в марте 2019 года мы сделали все, от себя зависящее, чтобы дело в суде продвигалось без препятствий. К сожалению, судебное производство по независящим от нас причинам движется медленнее запланированного, вследствие чего приближается срок давности преступлений. Также в конце года выяснилось, что по личным причинам должен смениться судья, что означает, что судебное производство следует начать заново,» сказала Лаас.

Поскольку обвинения в мошенничестве при получении льгот и отмывания денег очень объемные и в деле 14 обвиняемых и 10 защитников, то по оценке прокуратуры, учитывая предыдущий ход производства и возможные препятствия, невозможно в ближайшее время прийти к вступившему в законную силу приговору суда. «Условие прекращения производства в порядке опортунитета, является то, что человек совершил преступление. Хотя, оценивая первоначальное содержание и объем обвинения очевидно, что вина не является маленькой, в таком случае согласно судебной практике размер вины и вытекающая из этого также степень наказания деяния и необходимость наказания человека могут измениться во времени,» добавила Лаас. Поэтому по оценке прокуратуры прекращение производства в порядке опортунитета в части мошенничества при получении льгот и отмыванию денег является обоснованным.