Опасно ли заказывать в посылочный автомат товары, которые боятся холода?

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд рассказал, что одним из самых популярных заказов из интернет-магазинов является косметика и товары для красоты. Некоторые из них плохо переносят экстремальные температуры, но в действительности риск повреждения низок. ”В этом году мы получили информацию только об одном случае, когда заказанный в посылочный автомат крем оказался поврежден из-за холода. Впрочем эта посылка прождала клиента в посылочном автомате целых два дня”, — отметил Кивимурд.

”Когда на улице очень холодно, ясно, что, если чувствительный продукт оставить в автомате надолго, мороз со временем до него доберется. Однако холоду придется сначала преодолеть несколько преград — дверцу посылочного автомата, упаковочную коробку, пузырчатую пленку, коробку с товаром, упаковку товара, и лишь затем он достигнет до самого товара. Это не случится в одно мгновение, — сказал Кивимурд. — Учитывая, что в среднем посылки из автоматов DPD забирают в течение шести часов, на улице должно быть действительно очень холодно, чтобы товар повредился. Поскольку время прибытия посылки в посылочный автомат известно, ее можно забрать быстрее или, при необходимости, заранее перенаправить посылку домой или на работу, воспользовавшись нашей системой самообслуживания”.

Исполнительный директор Tradehouse Лаура Кульдкепп добавила, что за годы у них было всего несколько случаев, когда продукт оказывался поврежден холодом. ”У нас широкий ассортимент продукции. Вся она боится холода в разной степени и состоит из разных ингредиентов. На некоторые продукты переохлаждение влияет, на некоторые — нет. Также свою роль играет и объем товара, поскольку более крупные заказы охлаждаются медленнее”, — пояснила Кульдкепп.

”В целом, наши клиенты осведомлены о том, где именно расположены посылочные автоматы, и в корзине для покупок у нас всегда указано, находится посылочный автомат на улице или в помещении”, — отметила Кульдкепп.