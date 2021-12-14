Кто отвечает за ДТП, если оно произошло из-за высокого сугроба? Рассказывает юрист

Таким образом, в ситуации, когда сугроб ограничил поле зрения водителя, а это, в свою очередь, привело к дорожно-транспортному происшествию, незаконное действие (или бездействие) и противоправность владельца дороги должны быть сначала установлены в качестве предварительного условия для привлечения к ответственности. Согласно Обязательственно-правовому закону причинение ущерба является противоправным, в том числе, если оно было вызвано поведением, нарушающим юридическое обязательство, поэтому важно определить, налагает ли закон и при каких условиях на владельцев дорог обязанность обслуживать дороги в зимних условиях.

По аналогии, в таких случаях можно ориентироваться на судебные прецеденты, когда ущерб вызван проездом через выбоину. В этих случаях суды неоднократно устанавливали, что компенсация водителю со стороны владельца дороги оправдана, если выбоина не была правильно отмечена, если не выявлено данных о том, что получатель компенсации ущерба при проезде по участку дороги нарушил правила движения, и если получатель убытков доказал размер ущерба — т. е. какие запчасти пришлось менять в результате аварии и какие работы были проведены.

Недавние снежные погодные условия привели к ситуации, когда автомобили, припаркованные на улицах, время от времени не видны с дороги из-за сгребенного снега, что, безусловно, создает головную боль для владельцев таких автомобилей. Однако гораздо более серьезный вопрос о неприятном сюрпризе касается того, кто несет ответственность за высокие сугробы в ситуации, когда они ограничивают поле зрения водителя, участвующего в дорожном движении, и тем самым становятся причиной аварии.

Требования к состоянию дороги предусматривают, что разрешенная высота снежного сугроба на перекрестках и островках безопасности, измеренная от поверхности дорожного покрытия, составляет до 70 см. Лийна Лухт, юрист адвокатского бюро Pallo & Partners, объясняет, кто несет ответственность за дорожно-транспортное происшествие, в котором большую роль сыграл сугроб у края дороги, превышающий требования, что ограничило видимость водителя.

Согласно § 97 (1) Строительного кодекса дороги и сооружения, необходимые для эксплуатации дорог, должны содержаться в таком состоянии, чтобы они соответствовали требованиям и были обеспечены условия для безопасного движения. Более подробные требования к состоянию дороги установлены Постановлением министра экономики и окружающей среды ”Требования к состоянию дороги”, согласно § 22 (1) 2) которого в границах городов, поселков и поселений расстояние между сугробами на дороге между каждой полосой должно быть не менее 3 метров. Допустимая высота стены снега от поверхности дороги на перекрестках и островках безопасности составляет до 70 см. На участке дороги, где не обеспечен требуемый уровень состояния и где это затрудняет безопасное движение, ограничения движения должны быть обозначены соответствующим оборудованием для управления движением согласно § 3 (1) Постановления. Если установленные ограничения не создают условий для безопасного движения, владелец дороги должен перекрыть дорогу. Соблюдение требований постановления обязательно для всех владельцев дорог, подпадающих под действие постановления, или лиц, выполняющих функции собственника.

Таким образом, если высота снежного сугроба, ограничивающего поле зрения, во время аварии превышала 70 см и владелец дороги не обозначил перекресток с ограниченной видимостью предусмотренными средствами организации дорожного движения. водитель может иметь право на компенсацию от владельца дороги. При этом важно зафиксировать на месте обстоятельства аварии, в том числе высоту снежного сугроба, чтобы обосновать свои утверждения в случае возникновения спора. Поскольку в случае дорожно-транспортного происшествия всегда разумно вызвать полицию, вы можете попросить полицию измерить высоту снежного вала, но в крайних случаях, если измерение по какой-либо причине невозможно, стоит сфотографировать сугроб таким образом, чтобы на снимке рядом со снежным валом стоял, например, человек, чей рост можно будет впоследствии взять за основу для определения высоты снежного вала.

При возмещении ущерба необходимо учитывать, что в соответствии с Законом о дорожном движении водитель также обязан выбирать скорость с учетом погодных условий и обеспечивать, чтобы выполняемый им маневр был безопасным и не создавал препятствий и не подвергал опасности других участников движения. Если установлено, что дорожно-транспортное происшествие частично вызвано нарушением водителем правил дорожного движения, суд может соответственно уменьшить размер компенсации в случае судебного спора.