Последствия прихода Lidl? Rimi повышает зарплату своим работникам

С 1 января следующего года заработная плата персонала в Rimi будет повышена, чтобы идти в ногу с быстро меняющимся рынком труда и обеспечить достойный компенсационный пакет для своих сотрудников. Заработная плата увеличится на всех должностях, наибольшее повышение будет у обслуживающего персонала, который составляет более 50% сотрудников компании. Базовая заработная плата вырастет на большинстве должностей, кроме того, компания продолжит выплачивать вознаграждение по результатам продаж.

”Мы инвестируем в увеличение заработной платы 1,8 миллиона евро, и основной фонд зарплаты в магазинах увеличится на 7,5%. Это самое крупное повышение заработной платы в истории Rimi. Годы последовательной и продуманной работы позволяют нам выплачивать справедливое вознаграждение, учитывающее сложность работы и степень ответственности. Мы планируем продолжать в том же духе”, — сказала Кайре Теро, менеджер по персоналу Rimi в Эстонии.

Постоянная нехватка рабочей силы в магазинах розничной торговли заставляет работодателей переосмыслить потребности своих сотрудников и способы их мотивации. ”В сегодняшнюю эпоху быстрой смены рабочего места мы можем считать пятилетний опыт работы уже догосрочным. Сотрудники с пятилетним стажем работы в Rimi составляют почти половину персонала, или 45%. 23% из них проработали в компании более десяти лет. Согласно недавнему опросу удовлетворенности, 81% людей удовлетворены своими трудовыми отношениями и непосредственным руководителем. Эти цифры говорят о хорошей культуре труда, и мы делаем все возможное, чтобы поддерживать и развивать ее”, — сказал Теро.

По возможности компания сократит часы работы магазинов в праздничные дни, чтобы люди, работающие по сменам, могли принимать участие в праздничных торжествах. Например, на Рождество магазины будут закрываться раньше, чтобы сотрудники могли проводить больше времени с близкими.