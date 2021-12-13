Последствия прихода Lidl? Rimi повышает зарплату своим работникам
С нового года Rimi увеличит фонд заработной платы сотрудников магазина на 7,5%, а в период праздников магазины будут закрываться раньше, чтобы у людей была возможность провести время со своими близкими. 45% персонала Rimi проработали в компании более 5 лет, что подтверждает наличие хорошего микроклимата в коллективе и правильный курс кадровой политики, отмечает предприятие.
С 1 января следующего года заработная плата персонала в Rimi будет повышена, чтобы идти в ногу с быстро меняющимся рынком труда и обеспечить достойный компенсационный пакет для своих сотрудников. Заработная плата увеличится на всех должностях, наибольшее повышение будет у обслуживающего персонала, который составляет более 50% сотрудников компании. Базовая заработная плата вырастет на большинстве должностей, кроме того, компания продолжит выплачивать вознаграждение по результатам продаж.
”Мы инвестируем в увеличение заработной платы 1,8 миллиона евро, и основной фонд зарплаты в магазинах увеличится на 7,5%. Это самое крупное повышение заработной платы в истории Rimi. Годы последовательной и продуманной работы позволяют нам выплачивать справедливое вознаграждение, учитывающее сложность работы и степень ответственности. Мы планируем продолжать в том же духе”, — сказала Кайре Теро, менеджер по персоналу Rimi в Эстонии.
Постоянная нехватка рабочей силы в магазинах розничной торговли заставляет работодателей переосмыслить потребности своих сотрудников и способы их мотивации. ”В сегодняшнюю эпоху быстрой смены рабочего места мы можем считать пятилетний опыт работы уже догосрочным. Сотрудники с пятилетним стажем работы в Rimi составляют почти половину персонала, или 45%. 23% из них проработали в компании более десяти лет. Согласно недавнему опросу удовлетворенности, 81% людей удовлетворены своими трудовыми отношениями и непосредственным руководителем. Эти цифры говорят о хорошей культуре труда, и мы делаем все возможное, чтобы поддерживать и развивать ее”, — сказал Теро.
По возможности компания сократит часы работы магазинов в праздничные дни, чтобы люди, работающие по сменам, могли принимать участие в праздничных торжествах. Например, на Рождество магазины будут закрываться раньше, чтобы сотрудники могли проводить больше времени с близкими.
24 декабря магазины Rimi закроются в 19:00
25 декабря магазины Rimi откроются в 10:00, закроются в 20:00
26 декабря магазины Rimi откроются в 10:00, закроются в 22:00
31 декабря магазины Rimi будут работать в обычном режиме, закроются в 20.00.
1 января магазины Rimi откроются в 12:00 и закроются в 21:00.
Однако есть несколько исключений из этого графика, поэтому часы работы каждого конкретного магазина стоит уточнить на сайте Rimi.