ГРАФИК | Все больше людей хотят видеть Ратаса на посту премьер-министра. Среди русских его поддержка колоссальна

В декабре Ратаса в качестве главы правительства пожелали увидеть 26% респондентов, а действующего премьера Каю Каллас всего 19%. При этом среди русскоязычного населения поддержка Ратаса по-прежнему намного больше, чем поддержка Каллас: 37% против 6%.