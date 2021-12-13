13.12.2021, 18:50
ГРАФИК | Все больше людей хотят видеть Ратаса на посту премьер-министра. Среди русских его поддержка колоссальна(14)
Foto: Ilmar Saabas
Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht опросу, большая часть жителей Эстонии по-прежнему хочет видеть в кресле премьер-министра Юри Ратаса, пишет EPL.
В декабре Ратаса в качестве главы правительства пожелали увидеть 26% респондентов, а действующего премьера Каю Каллас всего 19%. При этом среди русскоязычного населения поддержка Ратаса по-прежнему намного больше, чем поддержка Каллас: 37% против 6%.
Далее по популярности идут Мартин Хельме с 13 % и Кристина Каллас с 10%.
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