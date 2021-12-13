МНЕНИЕ | Истинная цена российского газа

Когда читаешь заявления, опубликованные Байденом и Путиным после видеосаммита, складывается впечатление, что сближения между ними не наметилось. Оба президента в течение двух часов излагали друг другу свои различные взгляды на проблему Украины и расширение НАТО на восток. При этом Байден продемонстрировал решимость пойти на жесткие меры по отношению к Москве.

На данном этапе конфликта это — важный сигнал, который поможет Путину избежать ложных ожиданий. В отличие от прошлых кризисов, которые он не только провоцировал, но и использовал в своих целях, на этот раз ему не следует рассчитывать на бездействие Запада. Нет и эффекта неожиданности, который сыграл Путину на руку в конфликтах с Грузией и Украиной и во время войны в Сирии. То, что сейчас делает Байден, — это классическая политика сдерживания, даже если речь и идет преимущественно об экономических угрозах.

Чего добился Путин на переговорах с Байденом

И все же Путин завершил беседу не безрезультатно. Теперь он может записать на свой счет небольшой дипломатический успех: наконец-то ему удалось провести прямые переговоры с Америкой по вопросу Украины. А Берлин и Париж, которые со времен Обамы руководили переговорным процессом от лица Запада, на этот раз оказались за бортом.

Байден проинформировал своих европейских партнеров об итогах разговора уже после его завершения, "нормандский формат" отступил на второй план. Для Европы в этом мало хорошего, ведь вопросами нашей безопасности снова занимаются третьи страны. Что касается Путина, то он может быть доволен, ведь такой исход льстит его самолюбию. Однако ему будет тяжелее иметь дело с Байденом, чем с Меркель и Макроном.