Центр T1 возглавит один из главных организаторов Rally Estonia

”Я с большим энтузиазмом приступаю к управлению возрождением T1. Центр имеет большой потенциал при правильном управлении и наличии профессиональной команды. Тесное сотрудничество с работающими в здании предприятиями, партнерами и клиентами чрезвычайно важно для успеха центра. Это станет моим приоритетом — наряду с разработкой новой концепции центра вместе с нашей командой”, — сказал Хыбе.

По словам Хыбе, у центра отличное местоположение, которое со временем станет еще более привлекательным, учитывая будущий терминал Rail Baltic. ”Сочетая в себе местный и международный опыт в области коммерческой недвижимости, центр привлечет хорошо подобранную группу арендаторов, превратившись, таким образом, в многофункциональный центр”, — сказал Хыбе.

Т1 — самый современный центр Таллинна, весь потенциал которого раскроется после обновления плана и концепции. ”В центре уже есть хорошая парковка, нужно улучшить доступ к центру и передвижение в здании”, — отметил Хыбе.

С 2013 года Хыбе работал генеральным директором Saku Suurhall, и под его руководством там прошли многочисленные крупные мероприятия. Ранее он также два года проработал директором по продажам и маркетингу USS Security, и шесть лет являлся директором по маркетингу Sportland International Group на шести рынках.

С 2009 года Хыбе является одним из главных организаторов Rally Estonia. Сегодня это официальный этап чемпионата FIA World Rally Championship (WRC), который в 2020 году транслировался в прямом эфире в 160 странах для 740 миллионов зрителей. В 2021 году Хыбе получил от президента Эстонии Орден Белой звезды V степени.