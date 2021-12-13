Экономика
13.12.2021, 12:36

Известный производитель пива прекращает деятельность в Эстонии и сокращает всех работников

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Alkoholivaba õlu
Foto: Andres Putting

Производитель пива Viru Õlu сообщил в годовом отчете, что к апрелю 2022 сократит всех своих работников в Эстонии.

Основным видом деятельностью предприятия является продажа пива, сидра и прохладительных напитков. Прибыль за прошлый экономический год составила 24 449 евро, оборот 1,8 млн евро. Согласно отчету, перед окончательным закрытием на предприятии будет работать 8 человек.

Фирма отмечает, что закрытие не было вызвано коронакризисом и дела шли неважно уже до этого.

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