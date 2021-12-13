Бельгийские истребители будут летать низко над Эстонией и на этой неделе

Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке с 08:10 до 10:00 и с 14:00 до 16:00 в небе над юго-западной, южной, восточной и центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.