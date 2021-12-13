Бельгийские истребители будут летать низко над Эстонией и на этой неделе(6)
На этой неделе, с 13 по 17 декабря, истребители ВВС Бельгии продолжат серию тренировочных полетов на малых высотах в эстонском воздушном пространстве. Самолеты дислоцированы на авиабазе Эмари в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке с 08:10 до 10:00 и с 14:00 до 16:00 в небе над юго-западной, южной, восточной и центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.